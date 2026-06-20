"РБ Лейпциг" готов отпустить Диоманде в "Ливерпуль" за 113 млн. фунтов

Немецкий "РБ Лейпциг" отклонил предложение "Ливерпуля" о покупке Ян Диоманде, но обозначил цену, за которую готов отпустить свою восходящую звезду.

На текущей неделе стало известно, что "Ливерпуль", рассматривающий Диоманде в качестве своей цели номер один на замену Мохамеду Салаху, предложил 87 миллионов фунтов за Яна.



Как сообщает Liverpool Echo, "РБ Лейпциг" отклонил это предложение и по-прежнему предпочитает сохранить Диоманде, однако перед суммой в 113 млн. фунтов устоять уже не сможет.



Таким образом, 19-летний ивуариец может стать третьим самым дорогим приобретением в истории "Ливерпуля" — после Александера Исака и Флориана Вирца, которые обошлись "красным" в 125 и 116 млн. фунтов, соответственно.