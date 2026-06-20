МЮ пока не планирует предлагать новый контракт Фернандешу

"Манчестер Юнайтед" пока не планирует предлагать новый контракт своему капитану Бруну Фернандешу.

Фернандеш выдающимся образом провел сезон 2025/26, собрав несколько индивидуальных наград и установив рекорд Премьер-Лиги по количеству результативных передач за кампанию.



Не желая повторения ситуации прошлого лета, когда Фернандеша настойчиво сватали в Саудовскую Аравию, боссы "Юнайтед" заранее уведомили Бруну о своем желании сохранить его.



При этом новый контракт 31-летнему полузащитнику сборной Португалии "Юнайтед" предлагать пока не собирается, но это может измениться по ходу следующего сезона, утверждает Manchester Evening News.



"Юнайтед" не видит повода для спешки, ведь у Фернандеша остается целый год по действующему контракту, а также клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев, а концу этого срока Бруну будет на пороге своего 34-летия.