Каррагер уверен, что "Ливерпуль" будет претендентом на титул в новом сезоне

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "красные" будут претендовать на титул Премьер-Лиги в первом же сезоне при Андони Ираоле.

В этом сезоне "Ливерпуль" только на самом финише обеспечил себе попадание в зону Лиги Чемпионов, что привело к увольнению Арне Слота с поста главного тренера.



Каррагер ожидает, что в новой кампании "Ливерпуль" вернется к борьбе за титул, хотя Джейми и не верит, что "красные" выиграют Премьер-Лигу.



"Смогут ли они побороться за титул? Да. Прошли те дни, как это было в мое время, когда приходили тренеры и затевали проект на четыре-пять лет, чтобы постараться выиграть лигу или приблизиться к победе в лиге".



"Те дни прошли, и я говорил это при назначении Арне Слота. Команда Юргена Клоппа финишировала третьей, и вы должны были пойти за титулом. Арне Слот тогда выиграл лигу, и в случае с Ираолой то же самое".



"Ливерпуль" финишировал пятым в этом сезоне, и это никуда не годится".



"Поэтому я не ожидаю, что "Ливерпуль" выиграет лигу в следующем сезоне, но мы — "Ливерпуль", мы будем крупно тратить летом, мы обладаем множеством отличных игроков, и да, мы будем претендентом", — сообщил Каррагер Sky Sports.