Назван лучший матч Премьер-Лиги в сезоне 2025/26

Премьер-Лига назвала лучший матч в сезоне 2025/26 по версии болельщиков.

После окончания этого сезона Премьер-Лига составила шорт-лист из 12 наиболее захватывающих и интересных матчей, предложив болельщикам проголосовать.



И с огромным отрывом, набрав 50% голосов, в этом голосовании победил матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" 25 января.



В том матче на "Эмирейтс" вдохновленные назначением Майкла Кэррика "красные дьяволы" первыми пропустили, затем соперник сравнял счет и даже выше вперед, но на 87-й минуте Матеус Кунья дальним ударом принес победу своей команде — 2:3.



На втором месте оказалась ничья "Юнайтед" против "Борнмута" 15 декабря (4:4), а на третьем — победа "Манчестер Сити" в гостях у "Фулхэма" 2 декабря (4:5).