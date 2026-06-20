Назван лучший матч Премьер-Лиги в сезоне 2025/26

Матеус Кунья Премьер-Лига назвала лучший матч в сезоне 2025/26 по версии болельщиков.

После окончания этого сезона Премьер-Лига составила шорт-лист из 12 наиболее захватывающих и интересных матчей, предложив болельщикам проголосовать.

И с огромным отрывом, набрав 50% голосов, в этом голосовании победил матч между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" 25 января.

В том матче на "Эмирейтс" вдохновленные назначением Майкла Кэррика "красные дьяволы" первыми пропустили, затем соперник сравнял счет и даже выше вперед, но на 87-й минуте Матеус Кунья дальним ударом принес победу своей команде — 2:3.

На втором месте оказалась ничья "Юнайтед" против "Борнмута" 15 декабря (4:4), а на третьем — победа "Манчестер Сити" в гостях у "Фулхэма" 2 декабря (4:5).





Метки Арсенал, болельщики, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2026 16:00

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  1. ment 20.06.2026 16:53 # ment
    Единственный трофей МЮ в сезоне

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  2. quavo 20.06.2026 16:11 # quavo
    Согл, матч был бодрый. Но и первый матч мю ебал по игре педерастов

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