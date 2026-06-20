"Ньюкасл" определился с альтернативами Муньосу

"Ньюкасл" определил две альтернативные цели среди вингеров после того, как упустил Виктора Муньоса.

Еще несколько дней назад казалось, что "Ньюкасл" находится на пороге приобретения Муньоса у "Осасуны", но в последний момент, как это было и с Уго Экитике год назад, вмешался "Ливерпуль" и перехватил игрока.



Очередная упущенная трансферная цель сильно расстроила фанатов "Ньюкасла", однако боссы клуба с "Сент-Джеймс Парк" не опускают руки и теперь работают над двумя другими вариантами.



По информации i Sport, теперь "Ньюкасл" нацелился на 21-летнего Матиаса Фернандес-Пардо из "Лилля" и 24-летнего Абде Эззалзули из "Реал Бетис".



В данный момент Фернандес-Пардо находится в расположении сборной Бельгии на Чемпионате Мира, а вот Эззалзули в заявку сборной Марокко на турнир не попал из-за травмы.