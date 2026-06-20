Ван Хекке: "Трансфер в "Тоттенхэм" не изменит меня"

Ян Пол Ван Хекке Новичок "Тоттенхэма" Ян Пол Ван Хекке заявил, что его ценник в 52 миллиона фунтов "не изменит" его.

На текущей неделе "Тоттенхэм" подтвердил приобретение Ван Хекке у "Брайтона", благодаря чему Ян Пол вошел в топ-20 самых дорогих защитников всех времен по своей трансферной стоимости.

26-летний Ван Хекке, который сейчас находится в расположении сборной Голландии на Чемпионате Мира, гордится этим переходом, но обещает остаться собой.

"Всегда сложно ответить на вопрос: "Сколько бы я отдал за себя?" Я бы отдал за себя столько, сколько готов отдать клуб. Я просто рад, что это стало возможно. Я могу сказать, что это ничего не сделало со мной, но, конечно, я горжусь этим. Это великолепно, но это не изменит меня как личность".

"Было много звонков, но я, конечно, не все время участвовал в процессе. Мне было важно, что тренер (сборной) дал мне время, чтобы сосредоточиться на трансфере. Я благодарен за это, потому что это замечательный шаг в моей профессиональной карьере. Это придает мне уверенности".

"Я был рад играть за свой бывший клуб. Но теперь я буду играть за один из самых важных клубов в Великобритании. Это важно для моего будущего".

"Но сейчас я сосредоточен на Чемпионате Мира здесь", — цитирует Ван Хекке ESPN.





Метки Ван Хекке, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2026 14:00

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  1. eakz 20.06.2026 14:38 # eakz
    ван де Вен и ван Хекке уже неплохая связка

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  2. hunter022 20.06.2026 14:05 # hunter022
    Как не изменит? Был Ван Хекке человеком а теперь петухом.

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