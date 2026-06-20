Ван Хекке: "Трансфер в "Тоттенхэм" не изменит меня"

Новичок "Тоттенхэма" Ян Пол Ван Хекке заявил, что его ценник в 52 миллиона фунтов "не изменит" его.

На текущей неделе "Тоттенхэм" подтвердил приобретение Ван Хекке у "Брайтона", благодаря чему Ян Пол вошел в топ-20 самых дорогих защитников всех времен по своей трансферной стоимости.



26-летний Ван Хекке, который сейчас находится в расположении сборной Голландии на Чемпионате Мира, гордится этим переходом, но обещает остаться собой.



"Всегда сложно ответить на вопрос: "Сколько бы я отдал за себя?" Я бы отдал за себя столько, сколько готов отдать клуб. Я просто рад, что это стало возможно. Я могу сказать, что это ничего не сделало со мной, но, конечно, я горжусь этим. Это великолепно, но это не изменит меня как личность".



"Было много звонков, но я, конечно, не все время участвовал в процессе. Мне было важно, что тренер (сборной) дал мне время, чтобы сосредоточиться на трансфере. Я благодарен за это, потому что это замечательный шаг в моей профессиональной карьере. Это придает мне уверенности".



"Я был рад играть за свой бывший клуб. Но теперь я буду играть за один из самых важных клубов в Великобритании. Это важно для моего будущего".



"Но сейчас я сосредоточен на Чемпионате Мира здесь", — цитирует Ван Хекке ESPN.