Виктор Муньос получил травму в сборной Испании
Новичок "Ливерпуля" Виктор Муньос получил травму икроножной в сборной Испании.
Ранее на этой неделе "Ливерпуль" подтвердил приобретение 22-летнего Муньоса у "Осасуны" за 34.5 млн. фунтов.
Муньос до сих пор не дебютировал на Чемпионате Мира, а теперь вдобавок усугубил состояние своей икроножной мышцы, которая его беспокоила еще до турнира.
Как сообщает Sky Sports, теперь Муньос рискует пропустить два оставшихся матча испанцев на групповом этапе и будет готов только к плей-офф ЧМ-2026.
20.06.2026 13:00
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