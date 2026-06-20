Виктор Муньос получил травму в сборной Испании

Новичок "Ливерпуля" Виктор Муньос получил травму икроножной в сборной Испании.

Ранее на этой неделе "Ливерпуль" подтвердил приобретение 22-летнего Муньоса у "Осасуны" за 34.5 млн. фунтов.



Муньос до сих пор не дебютировал на Чемпионате Мира, а теперь вдобавок усугубил состояние своей икроножной мышцы, которая его беспокоила еще до турнира.



Как сообщает Sky Sports, теперь Муньос рискует пропустить два оставшихся матча испанцев на групповом этапе и будет готов только к плей-офф ЧМ-2026.