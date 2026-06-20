"Тоттенхэм" готов сделать серьезное предложение по Уортону

"Тоттенхэм" готов сделать серьезное предложение о приобретении полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Тоттенхэм" испытывает все больше сомнений насчет согласования трансфера Сандро Тонали из "Ньюкасла", которого главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби изначально определил своей целью номер один по укреплению центра поля этим летом.



Поэтому "Тоттенхэм" задумывается о том, чтобы переключить свое внимание на 22-летнего Уортона, который помог "Пэлас" завоевать три трофея за последние 12 месяцев, но при этом не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира.



Де Дзерби называется большим поклонником Уортона и ценит в Адаме его технические навыки, хладнокровие при владении мячом и умение диктовать игру.



В "Тоттенхэме" полагают, что договориться по Уортону будет проще, нежели по Тонали, и "шпоры" уже готовятся выдвинуть предложение, которое должно заинтересовать "Пэлас".



Однако "Тоттенхэм" — не единственный претендент на Уортона, который также интересен "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю".