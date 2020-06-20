Шерингем отговаривает Джеррарда от работы в "Ипсвиче"

Экс-нападающий сборной Англии Тедди Шерингем посоветовал бывшему главному тренеру "Астон Виллы" Стивену Джеррарду держаться подальше от "Ипсвича".

Джеррард считается одним из кандидатов на вакантный пост главного тренера "Ипсвича", который после выхода в Премьер-Лигу попрощался с Кираном Маккенной.



Однако Шерингем опасается, что Джеррард может не справиться с борьбой за выживание и плохими сериями результатов.



"Стивен Джеррард мог бы взяться за работу в "Ипсвиче", но я думаю, это тяжело, когда берешься за работу в вернувшемся в Премьер-Лигу клубе".



"Здесь требуется более опытный тренер, который понимает, что вы будете проигрывать матчи. "Ипсвич" может проиграть шесть из восьми первых матчей. Тренер вроде Джеррарда может неправильно это воспринять и в результате быть уволенным".



"На мой взгляд, "Ипсвичу" нужен тренер с опытом, чтоы совладать с такой ситуацией", — цитирует Шерингема Liverpool Echo.