"Брайтон" предлагает за Вушковича уже 45 млн. фунтов

"Брайтон" улучшил до 45 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Тоттенхэма" Луки Вушковича.

Вушкович до сих пор не дебютировал за "Тоттенхэм", однако Лука блестяще провел этот сезон за "Гамбург" на правах аренды, а в минувшую среду сыграл за сборную Хорватии против Англии на Чемпионате Мира.



Вушкович вызывает огромный интерес со стороны европейских и английских клубов, однако Sky Sports утверждает, что сам Лука предпочитает "Брайтон".



Начав торги по Вушковичу с суммы в 30 млн. фунтов, на сей раз "Брайтон" предлагает за 19-летнего хорвата уже 45 млн. фунтов, включая бонусы.



"Тоттенхэм" едва укрепил свой центр обороны с помощью Маркоса Сенеси и Ян Пола Ван Хекке, поэтому открыт к продаже Вушковича, но хочет сделать это по лучшей для себя цене.