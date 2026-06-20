Ираола как возвращение "Ливерпуля" к футболу Клоппа

Андони Ираола едва не оставил "Ливерпуль" без Лиги Чемпионов со своим "Борнмутом", а через несколько недель сменил Арне Слота у руля "красных". Рассказываем, почему для "Ливерпуля" так интересен баск и почему клуб с "Энфилда" отдал предпочтение Ираоле, хотя долгое время был доступен Хаби Алонсо.

Бывшему тренеру "Борнмута" будет поручено устранить слабые места "Ливерпуля" и трансформировать стиль игры "краснцх", вернув им ту идентичность, которая была у них прежде и которую они утратили при Арне Слоте.



"Борнмут" завершил сезон на подъеме, не проиграв ни одного из 18 заключительных матчей Премьер-Лиги. "Ливерпуль" закончил его на спаде, набрав всего два очка в последних четырех поединках и выиграв лишь три из 10.



Если бы сезон продлился еще пару недель, "Борнмут", вероятно, обогнал бы "Ливерпуль". Это могло бы сделать увольнение Слота формальностью, но лишило бы Ираолу возможности выступить в Лиге Чемпионов на "Энфилде" в следующем сезоне после того, как он был официально утвержден в качестве нового главного тренера "красных".



В текущем виде расположение "Ливерпуля" и "Борнмута" рядом в таблице показывает, что они были, соответственно, командой, которая не оправдала ожиданий, и командой, которая превзошла даже самые оптимистические прогнозы. Как и в случае с противоположностями, Ираола выглядел естественным противоядием от Слота. Когда "Ливерпуль" решил, что им нужен более атакующий, напористый и агрессивный футбол, они, возможно, составляли описание работы для своего предпочтительного кандидата. Но те, кто составляли это описание, прекрасно знали Ираолу.



В этом сезоне "Борнмут" нанес больше всего ударов по воротам в быстрых контратаках. Они высоко и эффективно прессинговали. Когда Мохамед Салах призывал к возвращению к "хэви-метал" футболу, который обеспечивал Юрген Клопп, намекая на свое недовольство Слотом, он, возможно, представлял себе "Борнмут" Ираолы.



"Ливерпуль" мог почувствовать на себе мощь атакующего футбола Ираолы уже в первом матче чемпионата — "красные" выиграли у "Борнмута" 4:2, но сделали это только за счет сверхусилий. Антуан Семеньо забил дважды в результате молниеносных контратак, каждая из которых свидетельствовала об уязвимости "Ливерпуля" к быстрым переходам из обороны в атаку.



В ответном матче в январе Ираола показал, что возрождение Слота не было основано на прочном фундаменте. "Ливерпуль" прибыл на южное побережье, не потерпев ни одного поражения в 13 поединках, но уехал с поражением 3:2. Победный гол Амина Адли в добавленное время попал в две категории, которые проклинали "Ливерпуль" Слота: поздние пропущенные голы и голы со стандартных положений. "Борнмут" разобрал соперника и сыграл на двух его главных слабостях.



Таким образом, выявив некоторые слабые места, Ираоле предстоит их устранить. Слот выглядел хорошим кандидатом на роль преемника, который изначально преуспевал с игроками Клоппа, но со временем его футбол стал менее похожим на стиль Юргена. Но главное, что футбол Слота оказался неэффективным в Премьер-Лиге.



Ираола может казаться правильным решением для возвращения к футболу Клоппа. Его стиль игры может объяснить, почему "Ливерпуль" проявлял мало интереса к его земляку баску, другу детства Ираолы, который казался более подходящим кандидатом на пост главного тренера на "Энфилде". Речь, конечно же, о Хаби Алонсо. Тот факт, что "Байер", где Алонсо провел беспроигрышный сезон в Бундеслиге, хотел заполучить Ираолу, показывает, насколько они взаимосвязаны.



Действительно, вернемся в 2023 год. "Лидс", вовлеченный в борьбу за выживание, которую в итоге проиграл, уволил Джесси Марша и обратил внимание на Ираолу, тогда работавшего в "Райо Вальекано", и Слота, еще пребывавшего в "Фейеноорде". Оба проявили благоразумие, оставшись в своих командах. Ираола казался логичным выбором: он играл под руководством Марсело Бьелсы, тренера, который преобразил "Лидс", в "Атлетике" из Бильбао. Однако большее влияние на Ираолу оказал Эрнесто Вальверде, который играл важную роль в размышлениях "Ливерпуля" при поиске преемника Слота.



Если Страна Басков может казаться центром прогрессивного футбольного мышления, то "Борнмут" может быть менее вероятным кандидатом. Но спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз дважды проявил безжалостность, увольняя, казалось бы, успешных тренеров, чтобы пригласить Ираолу: сначала Гари О'Нила, который спас "Борнмут" от вылета, когда большинство предсказывало понижение в классе, а теперь победителя Премьер-Лиги Слота ради того же Ираолы.



Связи между "Ливерпулем" и "Борнмутом" уже включают Милоша Керкеза, который играл у Ираолы лучше, чем у Слота. Они могли бы также рассмотреть Семеньо, которым восхищались на "Энфилде", но он уже перешел в "Манчестер Сити". Вместо этого летняя трансферная кампания "Ливерпуля" заключается в поиске замены Салаху и быстрого вингера, подходящего Ираоле. Также есть те, кто предполагает, что Илья Забарный, ныне выступающий за "Пари Сен-Жермен", окажется в "Ливерпуле" в качестве долгосрочной замены Виргилу Ван Дейку.



Тот факт, что Ираола без эмоций и жалоб восстановил "Борнмут" после продаж игроков и завершил сезон рекордной беспроигрышной серией, несмотря на потерю Семеньо, Забарного, Керкеза и Дина Хейсена, делает его подходящим для роли главного тренера, где Хьюз и Майкл Эдвардс берут на себя больше ответственности за трансферы. Хотя было бы неплохо, если бы они лучше справились с этим летом. Но "Ливерпулю", находящемуся выше "Борнмута", не придется продавать игроков, которые нужны клубу, и в этом положении Ираола окажется впервые.



Впервые же он будет работать и с большими игроками, состоявшимися звездами. И в этой связи для него будет положительным тот момент, что уже ушел Салах, и клуб продал в "Реал" провалившего этот сезон Конате. Остается Ван Дейк, но с ним Ираола вполне способен справиться, так как голландец все же никогда не был капризной звездой, а остается реальным лидером раздевалки.



Приход Ираолы все еще может вызывать вопросы. Он преобразил "Райо Вальекано" и "Борнмут", но ни один из этих клубов не оценивается по количеству трофеев. "Вишни" могут пережить безвыигрышные серии — первые девять матчей под руководством Ираолы, 11 в прошлом сезоне — без того давления, которое подобные серии оказали бы на "Ливерпуль". А у Ираолы все же подобные серии случаются, так как для его футбола очень важна идеальная "физика", для набора которой игрокам нужно время. Общеизвестен факт, что Ираола едва не потерял работу в "Борнмуте" в своем первом сезоне еще осенью, когда команда никак не могла победить.



Его скоростной футбол требует времени на тренировках: в прошлом сезоне "Борнмут" сыграл всего 40 матчей, а "Ливерпуль" с трудом прошел 57. Медлительность их футбола объяснялась не только игрой Слота, но и травмами и истощением. Участие в европейских турнирах может означать, что Ираоле придется что-то менять.



Команды Ираолы демонстрировали способность забивать голы, и если он видит основным форвардом Александера Исака, сначала он должен заставить его двигаться. Сложно прессинговать с неподвижным центральным нападающим. Он продемонстрировал способность улучшать игру футболистов — даже после множества продаж "Борнмута" Адриен Трюффер, Алекс Скотт, Джеймс Хилл и Эли Жуниор Крупи значительно прибавили в прошлом сезоне, — что может быть очень важно, поскольку слишком многие игроки "Ливерпуля" сдали позиции в прошлом году.



Он хорошо работает с молодыми игроками, и большая часть из 450 миллионов фунтов, которые "Ливерпуль" потратил на трансферы за последние 12 месяцев, была направлена ​​на молодых игроков, будь то Флориан Вирц или Уго Экитике, Керкез или Георгий Мамардашвили, Джованни Леони или Жереми Жаке. То, как Забарный и Хейсен прогрессировали под руководством Ираолы, может сулить хорошие перспективы для молодых центральных защитников "Ливерпуля".



Это означает, что Ираола выполнил множество задач, хотя и не выиграл ни одного крупного трофея и не руководил суперклубом. Они по-прежнему могут казаться главными элементами, но "Ливерпуль" видит в Андони человека, который может вернуть им утраченную идентичность.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru