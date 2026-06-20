Англии предстоит оценить состояние Райса, Сака и Рэшфорда

Сборной Англии предстоит оценить состояние полузащитника Деклана Райса, вингера Букайо Сака и нападающего Маркуса Рэшфорда перед матчем против сборной Ганы в ближайший вторник.

Сака и Рэшфорд отметились появлениями на замену в стартовом для англичан матче на Чемпионате Мира против Хорватии в минувшую среду, тогда как Райс был заменен с дискомфортом в задней поверхности бедра.



Главный тренер англичан Томас Тухель уже подтвердил, что проблема с ахиллом не позволит Сака выйти в стартовом на матч против Ганы.



Что касается Рэшфорда, то после победы 4:2 над хорватами он пожаловался на мышечное напряжение и не принял участие в товарищеском матче против "Спортинг Канзас-Сити" за закрытыми дверьми.



Таким образом, Тухелю предстоит оценить состояние трех перечисленных игроков перед тем, как английская сборная отправится в Бостон на свой второй матч в Группе L, сообщает The Independent.