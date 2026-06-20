"Ипсвич" близок к назначению О'Нила

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" близок к назначению Гари О'Нила из французского "Страсбур" своим новым главным тренером.

По итогам этого сезона "Ипсвич" вышел в Премьер-Лигу, заняв второе место в Чемпионшипе, однако Киран Маккенна решил оставить "трактористов" и отдохнуть от футбола.



По информации Sky Sports, руководство "Ипсвича" определило 43-летнего О'Нила своим ведущим кандидатом на замену Маккенне, и за последние 48 часов переговоры значительно продвинулись.



Ожидается, что окончательный прогресс по назначению О'Нила в "Ипсвиче" будет достигнут в ближайшие дни.



О'Нил, прежде тренировавший в Премьер-Лиге "Вулверхэмптон" и "Борнмут", возглавил "Страсбур" только в январе, став сменщиком ушедшего в "Челси" Лиама Росеньора.