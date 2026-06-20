Шоу придется пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с МЮ
Защитнику Люку Шоу придется пойти на понижение зарплаты, чтобы получить новый контракт в "Манчестер Юнайтед".
Как и у Лисандро Мартинеса с Бруну Фернандешем, у Шоу остается всего один год по действующему контракту, однако ситуация Люка стоит особняком.
В отличие от Мартинеса и Фернандеша, в действующем контракте Шоу не предусмотрена опция продления на 12 месяцев, утверждает Manchester Evening News.
Это означает, что судьба 30-летнего Шоу является одной из приоритетных задач "Юнайтед" на обозримое будущее.
И хотя Шоу выходил в стартовом составе "Юнайтед" на каждый матч в этом сезоне Премьер-Лиги, "красные дьяволы" больше не готовы продолжать платить Люку, который не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026, по 200,000 фунтов в неделю.
По информации The Sun, Шоу — по примеру Харри Магуайра — придется пойти на понижение своей зарплаты, чтобы получить новый контракт в "Юнайтед".
Добавим, Шоу является главным старожилом команды Майкла Кэррика, прибыв в "Юнайтед" из "Саутгемптона" за 27 миллионов фунтов еще летом 2014.
20.06.2026 00:05
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