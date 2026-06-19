Невилл призвал Тухеля сделать две перестановки в составе на матч с Ганой

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля произвести пару изменений в стартовом составе на матч против Ганы.

В минувшую среду англичане стартовали на Чемпионате Мира, одержав победу 4:2 над Хорватией. Свой следующий матч подопечные Тухеля проведут в следующий вторник против Ганы.



На этот второй матч Невилл ожидает увидеть с первых минут защитников Марка Гехи и Джеда Спенса.



"Я ожидаю изменений. У Ганы есть Антуан Семеньо, у них есть Брэндон Томас Асанте, у них есть игроки, которые могут обыгрывать один в один и которые мобильны. Поэтому, думаю, выход Гехи имеет смысл, как и, возможно, выход Джеда Спенса".



"Думаю, Спенс сыграл превосходно, когда вышел на замену против Хорватии. Не думаю, что Джон Стоунс сыграет каждый матч. Не думаю, что он будет играть каждые три-четыре дня".



"Стоунс обладает очень хорошим опытом, и я думаю, ему найдется свое место на турнире, как это было с Хорватией. Но, думаю, мы можем увидеть выход Гехи — того, кто чуть лучше действует в ситуациях один на один и сможет совладать с физической мощью ганцев".



"Думаю, Спенс сыграет важную роль на этом турнире, будет это в качестве правого защитника или левого защитника. Потому что в обороне он настоящая пиявка. Он очень агрессивно трудится и очень напорист", — сообщил Невилл Sky Sports.