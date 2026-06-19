"Тоттенхэм" не будет покупать Гринвуда

"Тоттенхэм" не планирует приобретать нападающего французского "Марселя" Мейсона Гринвуда этим летом.

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби знаком с Гринвудом по совместной работе в "Марселе", и недавно появились слухи, что Мейсон может перебраться к "шпорам" этим летом.



До ухода Де Дзерби из "Марселя" в феврале Гринвуд успел забить 22 гола и отдать восемь результативных передач в 32 матчах этого сезона с учетом всех соревнований. В 13 оставшихся играх Мейсон отличился лишь четырежды.



Однако Football.London утверждает, что воссоединению Де Дзерби и Гринвуда в "Тоттенхэме" не бывать.



Кто действительно заинтересован в приобретении Гринвуда, так это "Рома", но в данный момент итальянский клуб не готов заплатить установленную "Марселем" цену.



Добавим, что "Манчестер Юнайтед" как бывший клуб Гринвуда может рассчитывать на долю в 40 процентов с перепродажи 24-летнего англичанина "Марселем".