"Тоттенхэм" не будет покупать Гринвуда
"Тоттенхэм" не планирует приобретать нападающего французского "Марселя" Мейсона Гринвуда этим летом.
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби знаком с Гринвудом по совместной работе в "Марселе", и недавно появились слухи, что Мейсон может перебраться к "шпорам" этим летом.
До ухода Де Дзерби из "Марселя" в феврале Гринвуд успел забить 22 гола и отдать восемь результативных передач в 32 матчах этого сезона с учетом всех соревнований. В 13 оставшихся играх Мейсон отличился лишь четырежды.
Однако Football.London утверждает, что воссоединению Де Дзерби и Гринвуда в "Тоттенхэме" не бывать.
Кто действительно заинтересован в приобретении Гринвуда, так это "Рома", но в данный момент итальянский клуб не готов заплатить установленную "Марселем" цену.
Добавим, что "Манчестер Юнайтед" как бывший клуб Гринвуда может рассчитывать на долю в 40 процентов с перепродажи 24-летнего англичанина "Марселем".
19.06.2026 22:00
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