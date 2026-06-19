"Сити" близок к покупке Андерсона

"Манчестер Сити" близок к приобретению полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

К настоящему моменту "Форест" отклонил уже два предложения "Сити" по 23-летнему Андерсону, причем второе составило 121 миллион фунтов, включая 15 млн. фунтов в виде бонусов.



Однако "Сити" не думает отступать, а сам Андерсон дал ясно понять "Форест", что хочет присоединиться к "горожанам".



Переговорами со стороны "Форест" заведует лично владелец клуба Евангелос Маринакис, который хочет заставить "Сити" обновить трансферный рекорд Премьер-Лиги, заплатив свыше тех 125 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" приобрел нападающего Александера Исака у "Ньюкасла".



В данный момент неясно, потратится ли "Сити" так сильно, однако talkSPORT ожидает, что компромисс будет вскоре достигнут.



"Форест" может попросить "Сити" отложить сделку на июль, потому что для "лесников" предпочтительнее, чтобы продажа Андерсона была оформлена уже в следующем финансовом году.