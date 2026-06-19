"Сити" договорился с Доку о новом контракте

"Манчестер Сити" достиг устной договоренности с вингером Жереми Доку о новом контракте.

Доку выступает за "Сити" после своего перехода из "Ренна" за 55.5 млн. фунтов летом 2023, однако только в этом сезоне Жереми утвердился в качестве ключевого игрока "горожан" и стал демонстрировать футбол стабильно высокого уровня.



Несмотря на то, что сейчас Доку находится в расположении сборной Бельгии на Чемпионате Мира, это не помешало 24-летнему вингеру договориться с "Сити" об условиях новой сделки.



Как утверждает журналист Фабрицио Романо, новый контракт Доку будет рассчитан до лета 2031 и обеспечит Жереми повышением зарплаты.



Новый контракт с "Сити" собирается заключить не только Доку, но и защитник Йошко Гвардиол. Ни для того, ни для другого не стал проблемой уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.