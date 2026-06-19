Лэмпард останется в "Ковентри" и подпишет новый контракт
Главный тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард близок к договоренности со своим клубом насчет нового контракта.
В этом сезоне "Ковентри" под руководством Лэмпарда завоевал титул Чемпионшипа и напрямую вышел в Премьер-Лигу, а Фрэнк был признан Тренером Года по версии Ассоциации тренеров (LMA), обойдя Микеля Артету и Хосепа Гвардиолу.
На протяжении последних недель ходили слухи, что 47-летний Лэмпард может оставить "Ковентри". Фрэнка сватали в "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и назад в "Челси".
Однако Sky Sports стало известно, что Лэмпард, от действующего контракта которого остается один год, почти договорился с "Ковентри" о новом долгосрочном контракте.
19.06.2026 19:00
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