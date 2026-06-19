У МЮ есть две альтернативы Матеушу Фернандешу

У "Манчестер Юнайтед" есть две альтернативы полузащитнику "Вест Хэма" Матеушу Фернандешу.

Уже договорившись о покупке Эдерсона у "Аталанты", "Юнайтед" ищет второго полузащитника и, как утверждает журналист Бен Джейкобс, рассматривает Фернандеша своей приоритетной целью.



Однако на Фернандеша хватает претендентов, вдобавок "Вест Хэм" хочет за 21-летнего португальца около 80-85 миллионов фунтов.



Поэтому "Юнайтед" вынужден держать в уме запасные варианты, в качестве которых Джейкобс называет Карлоса Балеба из "Брайтона" и Сандера Берге из "Фулхэма".



При этом интерес "Юнайтед" к 22-летнему Балеба не является новостью — "красные дьяволы" контактировали насчет Карлоса еще прошлым летом.



Что касается 28-летнего Берге, то у него за плечами опыт 132 матчей в Премьер-Лиге и 67 игр за сборную Норвегии, поэтому "Юнайтед" может получить зрелого игрока, которому не потребуется адаптация.