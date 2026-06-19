Тухель: "Людям в пабах понравилась наша игра"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель уверен, что фанаты в пабах насладились игрой его команды против Хорватии.

В минувшую среду Англия стартовала на ЧМ-2026, одержав победу 4:2 над Хорватией. Подопечные Тухеля показали яркий атакующий футбол, особенно в начале второго тайма, и нанесли 22 удара, включая половину в створ.



На предыдущих больших турнирах к игре английской сборной были большие претензии, но Тухель уверен, что на сей раз болельщики получили удовольствие от увиденного.



"Это здорово, и это приносит удовлетворение. Надеюсь, все насладились игрой. Это также создает связь (с болельщиками)".



"Во втором тайме меня посетила мысль: "О, людям в пабах это понравится!" Я весь вспотел. Но это было хорошее зрелище, мы создавали момент за моментом, шли вперед, выигрывали мяч раз за разом, и атаки шли волна за волной".



"Да ладно, ради этого мы и собираемся в пабе. Чтобы всем вместе посмотреть игру на большом экране и предаться эмоциям. Надеюсь, мы смогли передать людям это ощущение", — цитирует Тухеля Sky Sports.