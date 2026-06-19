Тоттенхэм" не планирует продавать Ван де Вена

"Тоттенхэм" не планирует расставаться с защитником Микки Ван де Веном этим летом.

Этим летом "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Маркоса Сенеси, перешедшего из "Борнмута" свободным агентом, и Ян Пола Ван Хекке, купленного у "Брайтона" за 52 миллиона фунтов.



На фоне такой активности появились слухи о том, что "Тоттенхэм" может продать Ван де Вена. В последние дни 25-летнего голландца особенно настойчиво сватали в "Ливерпуль" и "Барселону".



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что никакого перехода не планируется, а главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби хочет сохранить Микки и рассматривает того ключевой фигурой своего спортивного проекта.



Если с кем "Тоттенхэм" и может попрощаться, то это капитан Кристиан Ромеро, который не был привлечен клубом для представления новой формы на сезон 2026/27.