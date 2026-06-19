Опубликовано расписание Премьер-Лиги на сезон 2026/27
Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание на сезон 2026/27.
Новый сезон Премьер-Лиги откроет чемпион в лице "Арсенала", сыграв дома с новичком дивизиона "Ковентри". Этот матч назначен на вечер пятницы, 21 августа, через 34 дня после финала Чемпионата Мира.
В этот же уикенд "Манчестер Юнайтед" проэкзаменует "Халл", который выиграл плей-офф Чемпионшипа, а "Манчестер Сити" начнет эру после Хосепа Гвардиолы с матча против "Борнмута".
В своем первом официальном матче при Андони Ираоле "Ливерпуль" сыграет на выезде против "Ньюкасла". "Челси" Хаби Алонсо стартует с домашнего поединка против "Брайтона".
На сей раз на Boxing Day будет проведен целый тур из 10 матчей, тогда как в завершившемся сезоне 26 декабря играли только "Манчестер Юнайтед" с "Ньюкаслом".
33 из 38 туров будет сыграны на выходных, остальные — посреди недели.
Завершится сезон 2026/27 в воскресенье, 30 мая 2027, за шесть дней до финала Лиги Чемпионов.
Расписание сезона Премьер-Лиги 2026/27
Пятница, 21 августа 2026
Арсенал — Ковентри
Суббота, 22 августа
Халл — Манчестер Юнайтед
Эвертон — Кристал Пэлас
Ипсвич — Сандерленд
Ноттингем Форест — Лидс
Брентфорд — Тоттенхэм
Воскресенье, 23 августа
Брайтон — Астон Вилла
Манчестер Сити — Борнмут
Ньюкасл — Ливерпуль
Понедельник, 24 августа
Фулхэм — Челси
Суббота, 29 августа
Борнмут — Эвертон
Астон Вилла — Арсенал
Челси — Брайтон
Ковентри — Халл
Кристал Пэлас — Манчестер Сити
Лидс — Брентфорд
Ливерпуль — Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед — Ипсвич
Сандерленд — Фулхэм
Тоттенхэм — Ньюкасл
Суббота, 5 сентября
Арсенал — Челси
Брентфорд — Сандерленд
Брайтон — Лидс
Эвертон — Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Кристал Пэлас
Халл — Астон Вилла
Ипсвич — Ливерпуль
Манчестер Сити — Ковентри
Ньюкасл — Борнмут
Ноттингем Форест — Тоттенхэм
Суббота, 12 сентября
Борнмут — Брентфорд
Астон Вилла — Ноттингем Форест
Челси — Халл
Ковентри — Брайтон
Кристал Пэлас — Ипсвич
Лидс — Ньюкасл
Ливерпуль — Фулхэм
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
Сандерленд — Арсенал
Тоттенхэм — Эвертон
Суббота, 19 сентября
Борнмут — Ливерпуль
Брентфорд — Челси
Брайтон — Арсенал
Эвертон — Ипсвич
Фулхэм — Манчестер Юнайтед
Лидс — Кристал Пэлас
Манчестер Сити — Сандерленд
Ньюкасл — Халл
Ноттингем Форест — Ковентри
Тоттенхэм — Астон Вилла
Суббота, 10 октября
Арсенал — Лидс
Астон Вилла — Брентфорд
Челси — Борнмут
Ковентри — Ньюкасл
Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
Халл — Эвертон
Ипсвич — Фулхэм
Ливерпуль — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
Сандерленд — Брайтон
Суббота, 17 октября
Борнмут — Сандерленд
Брентфорд — Ливерпуль
Брайтон — Кристал Пэлас
Эвертон — Челси
Фулхэм — Халл
Лидс — Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити — Ипсвич
Ньюкасл — Астон Вилла
Ноттингем Форест — Арсенал
Тоттенхэм — Ковентри
Суббота, 24 октября
Арсенал — Эвертон
Астон Вилла — Манчестер Сити
Челси — Тоттенхэм
Ковентри — Фулхэм
Кристал Пэлас — Ньюкасл
Халл — Брентфорд
Ипсвич — Ноттингем Форест
Ливерпуль — Брайтон
Манчестер Юнайтед — Борнмут
Сандерленд — Лидс
Суббота, 31 октября
Борнмут — Лидс
Астон Вилла — Фулхэм
Брентфорд — Ноттингем Форест
Челси — Манчестер Юнайтед
Ковентри — Сандерленд
Халл — Ипсвич
Ливерпуль — Арсенал
Манчестер Сити — Брайтон
Ньюкасл — Эвертон
Тоттенхэм — Кристал Пэлас
Суббота, 7 ноября
Арсенал — Халл
Брайтон — Брентфорд
Кристал Пэлас — Ливерпуль
Эвертон — Ковентри
Фулхэм — Ньюкасл
Ипсвич — Борнмут
Лидс — Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
Ноттингем Форест — Манчестер Сити
Сандерленд — Челси
Суббота, 21 ноября
Борнмут — Ноттингем Форест
Астон Вилла — Сандерленд
Брентфорд — Эвертон
Челси — Лидс
Ковентри — Кристал Пэлас
Халл — Брайтон
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити — Фулхэм
Ньюкасл — Арсенал
Тоттенхэм — Ипсвич
Суббота, 28 ноября
Арсенал — Манчестер Сити
Брайтон — Ньюкасл
Кристал Пэлас — Халл
Эвертон — Ливерпуль
Фулхэм — Борнмут
Ипсвич — Астон Вилла
Лидс — Ковентри
Манчестер Юнайтед — Брентфорд
Ноттингем Форест — Челси
Сандерленд — Тоттенхэм
Среда, 2 декабря
Борнмут — Брайтон
Астон Вилла — Эвертон
Брентфорд — Арсенал
Челси — Кристал Пэлас
Ковентри — Ипсвич
Халл — Ноттингем Форест
Ливерпуль — Сандерленд
Манчестер Сити — Лидс
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм — Фулхэм
Суббота, 5 декабря
Борнмут — Халл
Астон Вилла — Кристал Пэлас
Брентфорд — Манчестер Сити
Челси — Ливерпуль
Эвертон — Фулхэм
Лидс — Ипсвич
Манчестер Юнайтед — Ковентри
Ньюкасл — Сандерленд
Ноттингем Форест — Брайтон
Тоттенхэм — Арсенал
Суббота, 12 декабря
Арсенал — Борнмут
Брайтон — Эвертон
Ковентри — Астон Вилла
Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Брентфорд
Халл — Тоттенхэм
Ипсвич — Ньюкасл
Ливерпуль — Лидс
Манчестер Сити — Челси
Сандерленд — Ноттингем Форест
Суббота, 19 декабря
Борнмут — Ковентри
Арсенал — Манчестер Юнайтед
Брентфорд — Ньюкасл
Брайтон — Ипсвич
Челси — Астон Вилла
Лидс — Фулхэм
Ливерпуль — Тоттенхэм
Манчестер Сити — Халл
Ноттингем Форест — Эвертон
Сандерленд — Кристал Пэлас
Суббота, 26 декабря
Астон Вилла — Лидс
Ковентри — Челси
Кристал Пэлас — Арсенал
Эвертон — Сандерленд
Фулхэм — Брайтон
Халл — Ливерпуль
Ипсвич — Брентфорд
Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
Ньюкасл — Манчестер Сити
Тоттенхэм — Борнмут
Среда, 30 декабря
Астон Вилла — Ливерпуль
Ковентри — Брентфорд
Кристал Пэлас — Борнмут
Эвертон — Манчестер Сити
Фулхэм — Арсенал
Халл — Лидс
Ипсвич — Челси
Манчестер Юнайтед — Сандерленд
Ньюкасл — Ноттингем Форест
Тоттенхэм — Брайтон
Суббота, 2 января 2027
Борнмут — Астон Вилла
Арсенал — Ипсвич
Брентфорд — Кристал Пэлас
Брайтон — Манчестер Юнайтед
Челси — Ньюкасл
Лидс — Эвертон
Ливерпуль — Ковентри
Манчестер Сити — Тоттенхэм
Ноттингем Форест — Фулхэм
Сандерленд — Халл
Среда, 6 января
Арсенал — Брентфорд
Брайтон — Борнмут
Кристал Пэлас — Челси
Эвертон — Астон Вилла
Фулхэм — Тоттенхэм
Ипсвич — Ковентри
Лидс — Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
Ноттингем Форест — Халл
Сандерленд — Ливерпуль
Суббота, 16 января
Борнмут — Ипсвич
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
Брентфорд — Брайтон
Челси — Сандерленд
Ковентри — Эвертон
Халл — Арсенал
Ливерпуль — Кристал Пэлас
Манчестер Сити — Ноттингем Форест
Ньюкасл — Фулхэм
Тоттенхэм — Лидс
Суббота, 23 января
Арсенал — Ньюкасл
Брайтон — Манчестер Сити
Кристал Пэлас — Тоттенхэм
Эвертон — Брентфорд
Фулхэм — Астон Вилла
Ипсвич — Халл
Лидс — Челси
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
Ноттингем Форест — Борнмут
Сандерленд — Ковентри
Суббота, 30 января
Борнмут — Фулхэм
Астон Вилла — Ипсвич
Брентфорд — Манчестер Юнайтед
Челси — Ноттингем Форест
Ковентри — Лидс
Халл — Кристал Пэлас
Ливерпуль — Эвертон
Манчестер Сити — Арсенал
Ньюкасл — Брайтон
Тоттенхэм — Сандерленд
Суббота, 6 февраля
Арсенал — Ливерпуль
Брайтон — Халл
Кристал Пэлас — Ковентри
Эвертон — Ньюкасл
Фулхэм — Манчестер Сити
Ипсвич — Тоттенхэм
Лидс — Борнмут
Манчестер Юнайтед — Челси
Ноттингем Форест — Брентфорд
Сандерленд — Астон Вилла
Среда, 10 февраля
Астон Вилла — Борнмут
Ковентри — Ливерпуль
Кристал Пэлас — Брентфорд
Эвертон — Лидс
Фулхэм — Ноттингем Форест
Халл — Сандерленд
Ипсвич — Арсенал
Манчестер Юнайтед — Брайтон
Ньюкасл — Челси
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Суббота, 20 февраля
Борнмут — Кристал Пэлас
Арсенал — Фулхэм
Брентфорд — Ковентри
Брайтон — Тоттенхэм
Челси — Ипсвич
Лидс — Астон Вилла
Ливерпуль — Халл
Манчестер Сити — Ньюкасл
Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
Сандерленд — Эвертон
Суббота, 27 февраля
Астон Вилла — Челси
Ковентри — Борнмут
Кристал Пэлас — Сандерленд
Эвертон — Ноттингем Форест
Фулхэм — Лидс
Халл — Манчестер Сити
Ипсвич — Брайтон
Манчестер Юнайтед — Арсенал
Ньюкасл — Брентфорд
Тоттенхэм — Ливерпуль
Среда, 3 марта
Борнмут — Тоттенхэм
Арсенал — Кристал Пэлас
Брентфорд — Ипсвич
Брайтон — Фулхэм
Челси — Ковентри
Лидс — Халл
Ливерпуль — Астон Вилла
Манчестер Сити — Эвертон
Ноттингем Форест — Ньюкасл
Сандерленд — Манчестер Юнайтед
Суббота, 13 марта
Борнмут — Ньюкасл
Астон Вилла — Халл
Челси — Арсенал
Ковентри — Манчестер Сити
Кристал Пэлас — Фулхэм
Лидс — Брайтон
Ливерпуль — Ипсвич
Манчестер Юнайтед — Эвертон
Сандерленд — Брентфорд
Тоттенхэм — Ноттингем Форест
Суббота, 20 марта
Арсенал — Сандерленд
Брентфорд — Борнмут
Брайтон — Ковентри
Эвертон — Тоттенхэм
Фулхэм — Ливерпуль
Халл — Челси
Ипсвич — Кристал Пэлас
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
Ньюкасл — Лидс
Ноттингем Форест — Астон Вилла
Суббота, 10 апреля
Борнмут — Манчестер Сити
Астон Вилла — Брайтон
Челси — Фулхэм
Ковентри — Арсенал
Кристал Пэлас — Эвертон
Лидс — Ноттингем Форест
Ливерпуль — Ньюкасл
Манчестер Юнайтед — Халл
Сандерленд — Ипсвич
Тоттенхэм — Брентфорд
Суббота, 17 апреля
Арсенал — Астон Вилла
Брентфорд — Лидс
Брайтон — Челси
Эвертон — Борнмут
Фулхэм — Сандерленд
Халл — Ковентри
Ипсвич — Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити — Кристал Пэлас
Ньюкасл — Тоттенхэм
Ноттингем Форест — Ливерпуль
Суббота, 24 апреля
Борнмут — Арсенал
Астон Вилла — Ковентри
Брентфорд — Фулхэм
Челси — Манчестер Сити
Эвертон — Брайтон
Лидс — Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
Ньюкасл — Ипсвич
Ноттингем Форест — Сандерленд
Тоттенхэм — Халл
Суббота, 1 мая
Арсенал — Тоттенхэм
Брайтон — Ноттингем Форест
Ковентри — Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас — Астон Вилла
Фулхэм — Эвертон
Халл — Борнмут
Ипсвич — Лидс
Ливерпуль — Челси
Манчестер Сити — Брентфорд
Сандерленд — Ньюкасл
Суббота, 8 мая
Борнмут — Манчестер Юнайтед
Брентфорд — Астон Вилла
Брайтон — Сандерленд
Эвертон — Халл
Фулхэм — Ипсвич
Лидс — Арсенал
Манчестер Сити — Ливерпуль
Ньюкасл — Ковентри
Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
Тоттенхэм — Челси
Суббота, 15 мая
Арсенал — Ноттингем Форест
Астон Вилла — Ньюкасл
Челси — Эвертон
Ковентри — Тоттенхэм
Кристал Пэлас — Брайтон
Халл — Фулхэм
Ипсвич — Манчестер Сити
Ливерпуль — Брентфорд
Манчестер Юнайтед — Лидс
Сандерленд — Борнмут
Воскресенье, 23 мая
Борнмут — Челси
Брентфорд — Халл
Брайтон — Ливерпуль
Эвертон — Арсенал
Фулхэм — Ковентри
Лидс — Сандерленд
Манчестер Сити — Астон Вилла
Ньюкасл — Кристал Пэлас
Ноттингем Форест — Ипсвич
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
Воскресенье, 30 мая
Арсенал — Брайтон
Астон Вилла — Тоттенхэм
Челси — Брентфорд
Ковентри — Ноттингем Форест
Кристал Пэлас — Лидс
Халл — Ньюкасл
Ипсвич — Эвертон
Ливерпуль — Борнмут
Манчестер Юнайтед — Фулхэм
Сандерленд — Манчестер Сити
19.06.2026 15:00
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Мы дожили, боссы премьер лиги поняли - что все матчи лучше делать в один день!
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