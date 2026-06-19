Опубликовано расписание Премьер-Лиги на сезон 2026/27

Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание на сезон 2026/27.

Новый сезон Премьер-Лиги откроет чемпион в лице "Арсенала", сыграв дома с новичком дивизиона "Ковентри". Этот матч назначен на вечер пятницы, 21 августа, через 34 дня после финала Чемпионата Мира.



В этот же уикенд "Манчестер Юнайтед" проэкзаменует "Халл", который выиграл плей-офф Чемпионшипа, а "Манчестер Сити" начнет эру после Хосепа Гвардиолы с матча против "Борнмута".



В своем первом официальном матче при Андони Ираоле "Ливерпуль" сыграет на выезде против "Ньюкасла". "Челси" Хаби Алонсо стартует с домашнего поединка против "Брайтона".



На сей раз на Boxing Day будет проведен целый тур из 10 матчей, тогда как в завершившемся сезоне 26 декабря играли только "Манчестер Юнайтед" с "Ньюкаслом".



33 из 38 туров будет сыграны на выходных, остальные — посреди недели.



Завершится сезон 2026/27 в воскресенье, 30 мая 2027, за шесть дней до финала Лиги Чемпионов.



Расписание сезона Премьер-Лиги 2026/27



Пятница, 21 августа 2026



Арсенал — Ковентри



Суббота, 22 августа



Халл — Манчестер Юнайтед

Эвертон — Кристал Пэлас

Ипсвич — Сандерленд

Ноттингем Форест — Лидс

Брентфорд — Тоттенхэм



Воскресенье, 23 августа



Брайтон — Астон Вилла

Манчестер Сити — Борнмут

Ньюкасл — Ливерпуль



Понедельник, 24 августа



Фулхэм — Челси



Суббота, 29 августа



Борнмут — Эвертон

Астон Вилла — Арсенал

Челси — Брайтон

Ковентри — Халл

Кристал Пэлас — Манчестер Сити

Лидс — Брентфорд

Ливерпуль — Ноттингем Форест

Манчестер Юнайтед — Ипсвич

Сандерленд — Фулхэм

Тоттенхэм — Ньюкасл



Суббота, 5 сентября



Арсенал — Челси

Брентфорд — Сандерленд

Брайтон — Лидс

Эвертон — Манчестер Юнайтед

Фулхэм — Кристал Пэлас

Халл — Астон Вилла

Ипсвич — Ливерпуль

Манчестер Сити — Ковентри

Ньюкасл — Борнмут

Ноттингем Форест — Тоттенхэм



Суббота, 12 сентября



Борнмут — Брентфорд

Астон Вилла — Ноттингем Форест

Челси — Халл

Ковентри — Брайтон

Кристал Пэлас — Ипсвич

Лидс — Ньюкасл

Ливерпуль — Фулхэм

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Сандерленд — Арсенал

Тоттенхэм — Эвертон



Суббота, 19 сентября



Борнмут — Ливерпуль

Брентфорд — Челси

Брайтон — Арсенал

Эвертон — Ипсвич

Фулхэм — Манчестер Юнайтед

Лидс — Кристал Пэлас

Манчестер Сити — Сандерленд

Ньюкасл — Халл

Ноттингем Форест — Ковентри

Тоттенхэм — Астон Вилла



Суббота, 10 октября



Арсенал — Лидс

Астон Вилла — Брентфорд

Челси — Борнмут

Ковентри — Ньюкасл

Кристал Пэлас — Ноттингем Форест

Халл — Эвертон

Ипсвич — Фулхэм

Ливерпуль — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

Сандерленд — Брайтон



Суббота, 17 октября



Борнмут — Сандерленд

Брентфорд — Ливерпуль

Брайтон — Кристал Пэлас

Эвертон — Челси

Фулхэм — Халл

Лидс — Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити — Ипсвич

Ньюкасл — Астон Вилла

Ноттингем Форест — Арсенал

Тоттенхэм — Ковентри



Суббота, 24 октября



Арсенал — Эвертон

Астон Вилла — Манчестер Сити

Челси — Тоттенхэм

Ковентри — Фулхэм

Кристал Пэлас — Ньюкасл

Халл — Брентфорд

Ипсвич — Ноттингем Форест

Ливерпуль — Брайтон

Манчестер Юнайтед — Борнмут

Сандерленд — Лидс



Суббота, 31 октября



Борнмут — Лидс

Астон Вилла — Фулхэм

Брентфорд — Ноттингем Форест

Челси — Манчестер Юнайтед

Ковентри — Сандерленд

Халл — Ипсвич

Ливерпуль — Арсенал

Манчестер Сити — Брайтон

Ньюкасл — Эвертон

Тоттенхэм — Кристал Пэлас



Суббота, 7 ноября



Арсенал — Халл

Брайтон — Брентфорд

Кристал Пэлас — Ливерпуль

Эвертон — Ковентри

Фулхэм — Ньюкасл

Ипсвич — Борнмут

Лидс — Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

Ноттингем Форест — Манчестер Сити

Сандерленд — Челси



Суббота, 21 ноября



Борнмут — Ноттингем Форест

Астон Вилла — Сандерленд

Брентфорд — Эвертон

Челси — Лидс

Ковентри — Кристал Пэлас

Халл — Брайтон

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити — Фулхэм

Ньюкасл — Арсенал

Тоттенхэм — Ипсвич



Суббота, 28 ноября



Арсенал — Манчестер Сити

Брайтон — Ньюкасл

Кристал Пэлас — Халл

Эвертон — Ливерпуль

Фулхэм — Борнмут

Ипсвич — Астон Вилла

Лидс — Ковентри

Манчестер Юнайтед — Брентфорд

Ноттингем Форест — Челси

Сандерленд — Тоттенхэм



Среда, 2 декабря



Борнмут — Брайтон

Астон Вилла — Эвертон

Брентфорд — Арсенал

Челси — Кристал Пэлас

Ковентри — Ипсвич

Халл — Ноттингем Форест

Ливерпуль — Сандерленд

Манчестер Сити — Лидс

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм — Фулхэм



Суббота, 5 декабря



Борнмут — Халл

Астон Вилла — Кристал Пэлас

Брентфорд — Манчестер Сити

Челси — Ливерпуль

Эвертон — Фулхэм

Лидс — Ипсвич

Манчестер Юнайтед — Ковентри

Ньюкасл — Сандерленд

Ноттингем Форест — Брайтон

Тоттенхэм — Арсенал



Суббота, 12 декабря



Арсенал — Борнмут

Брайтон — Эвертон

Ковентри — Астон Вилла

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед

Фулхэм — Брентфорд

Халл — Тоттенхэм

Ипсвич — Ньюкасл

Ливерпуль — Лидс

Манчестер Сити — Челси

Сандерленд — Ноттингем Форест



Суббота, 19 декабря



Борнмут — Ковентри

Арсенал — Манчестер Юнайтед

Брентфорд — Ньюкасл

Брайтон — Ипсвич

Челси — Астон Вилла

Лидс — Фулхэм

Ливерпуль — Тоттенхэм

Манчестер Сити — Халл

Ноттингем Форест — Эвертон

Сандерленд — Кристал Пэлас



Суббота, 26 декабря



Астон Вилла — Лидс

Ковентри — Челси

Кристал Пэлас — Арсенал

Эвертон — Сандерленд

Фулхэм — Брайтон

Халл — Ливерпуль

Ипсвич — Брентфорд

Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест

Ньюкасл — Манчестер Сити

Тоттенхэм — Борнмут



Среда, 30 декабря



Астон Вилла — Ливерпуль

Ковентри — Брентфорд

Кристал Пэлас — Борнмут

Эвертон — Манчестер Сити

Фулхэм — Арсенал

Халл — Лидс

Ипсвич — Челси

Манчестер Юнайтед — Сандерленд

Ньюкасл — Ноттингем Форест

Тоттенхэм — Брайтон



Суббота, 2 января 2027



Борнмут — Астон Вилла

Арсенал — Ипсвич

Брентфорд — Кристал Пэлас

Брайтон — Манчестер Юнайтед

Челси — Ньюкасл

Лидс — Эвертон

Ливерпуль — Ковентри

Манчестер Сити — Тоттенхэм

Ноттингем Форест — Фулхэм

Сандерленд — Халл



Среда, 6 января



Арсенал — Брентфорд

Брайтон — Борнмут

Кристал Пэлас — Челси

Эвертон — Астон Вилла

Фулхэм — Тоттенхэм

Ипсвич — Ковентри

Лидс — Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

Ноттингем Форест — Халл

Сандерленд — Ливерпуль



Суббота, 16 января



Борнмут — Ипсвич

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед

Брентфорд — Брайтон

Челси — Сандерленд

Ковентри — Эвертон

Халл — Арсенал

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Манчестер Сити — Ноттингем Форест

Ньюкасл — Фулхэм

Тоттенхэм — Лидс



Суббота, 23 января



Арсенал — Ньюкасл

Брайтон — Манчестер Сити

Кристал Пэлас — Тоттенхэм

Эвертон — Брентфорд

Фулхэм — Астон Вилла

Ипсвич — Халл

Лидс — Челси

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Ноттингем Форест — Борнмут

Сандерленд — Ковентри



Суббота, 30 января



Борнмут — Фулхэм

Астон Вилла — Ипсвич

Брентфорд — Манчестер Юнайтед

Челси — Ноттингем Форест

Ковентри — Лидс

Халл — Кристал Пэлас

Ливерпуль — Эвертон

Манчестер Сити — Арсенал

Ньюкасл — Брайтон

Тоттенхэм — Сандерленд



Суббота, 6 февраля



Арсенал — Ливерпуль

Брайтон — Халл

Кристал Пэлас — Ковентри

Эвертон — Ньюкасл

Фулхэм — Манчестер Сити

Ипсвич — Тоттенхэм

Лидс — Борнмут

Манчестер Юнайтед — Челси

Ноттингем Форест — Брентфорд

Сандерленд — Астон Вилла



Среда, 10 февраля



Астон Вилла — Борнмут

Ковентри — Ливерпуль

Кристал Пэлас — Брентфорд

Эвертон — Лидс

Фулхэм — Ноттингем Форест

Халл — Сандерленд

Ипсвич — Арсенал

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Ньюкасл — Челси

Тоттенхэм — Манчестер Сити



Суббота, 20 февраля



Борнмут — Кристал Пэлас

Арсенал — Фулхэм

Брентфорд — Ковентри

Брайтон — Тоттенхэм

Челси — Ипсвич

Лидс — Астон Вилла

Ливерпуль — Халл

Манчестер Сити — Ньюкасл

Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед

Сандерленд — Эвертон



Суббота, 27 февраля



Астон Вилла — Челси

Ковентри — Борнмут

Кристал Пэлас — Сандерленд

Эвертон — Ноттингем Форест

Фулхэм — Лидс

Халл — Манчестер Сити

Ипсвич — Брайтон

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Ньюкасл — Брентфорд

Тоттенхэм — Ливерпуль



Среда, 3 марта



Борнмут — Тоттенхэм

Арсенал — Кристал Пэлас

Брентфорд — Ипсвич

Брайтон — Фулхэм

Челси — Ковентри

Лидс — Халл

Ливерпуль — Астон Вилла

Манчестер Сити — Эвертон

Ноттингем Форест — Ньюкасл

Сандерленд — Манчестер Юнайтед



Суббота, 13 марта



Борнмут — Ньюкасл

Астон Вилла — Халл

Челси — Арсенал

Ковентри — Манчестер Сити

Кристал Пэлас — Фулхэм

Лидс — Брайтон

Ливерпуль — Ипсвич

Манчестер Юнайтед — Эвертон

Сандерленд — Брентфорд

Тоттенхэм — Ноттингем Форест



Суббота, 20 марта



Арсенал — Сандерленд

Брентфорд — Борнмут

Брайтон — Ковентри

Эвертон — Тоттенхэм

Фулхэм — Ливерпуль

Халл — Челси

Ипсвич — Кристал Пэлас

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Ньюкасл — Лидс

Ноттингем Форест — Астон Вилла



Суббота, 10 апреля



Борнмут — Манчестер Сити

Астон Вилла — Брайтон

Челси — Фулхэм

Ковентри — Арсенал

Кристал Пэлас — Эвертон

Лидс — Ноттингем Форест

Ливерпуль — Ньюкасл

Манчестер Юнайтед — Халл

Сандерленд — Ипсвич

Тоттенхэм — Брентфорд



Суббота, 17 апреля



Арсенал — Астон Вилла

Брентфорд — Лидс

Брайтон — Челси

Эвертон — Борнмут

Фулхэм — Сандерленд

Халл — Ковентри

Ипсвич — Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити — Кристал Пэлас

Ньюкасл — Тоттенхэм

Ноттингем Форест — Ливерпуль



Суббота, 24 апреля



Борнмут — Арсенал

Астон Вилла — Ковентри

Брентфорд — Фулхэм

Челси — Манчестер Сити

Эвертон — Брайтон

Лидс — Ливерпуль

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

Ньюкасл — Ипсвич

Ноттингем Форест — Сандерленд

Тоттенхэм — Халл



Суббота, 1 мая



Арсенал — Тоттенхэм

Брайтон — Ноттингем Форест

Ковентри — Манчестер Юнайтед

Кристал Пэлас — Астон Вилла

Фулхэм — Эвертон

Халл — Борнмут

Ипсвич — Лидс

Ливерпуль — Челси

Манчестер Сити — Брентфорд

Сандерленд — Ньюкасл



Суббота, 8 мая



Борнмут — Манчестер Юнайтед

Брентфорд — Астон Вилла

Брайтон — Сандерленд

Эвертон — Халл

Фулхэм — Ипсвич

Лидс — Арсенал

Манчестер Сити — Ливерпуль

Ньюкасл — Ковентри

Ноттингем Форест — Кристал Пэлас

Тоттенхэм — Челси



Суббота, 15 мая



Арсенал — Ноттингем Форест

Астон Вилла — Ньюкасл

Челси — Эвертон

Ковентри — Тоттенхэм

Кристал Пэлас — Брайтон

Халл — Фулхэм

Ипсвич — Манчестер Сити

Ливерпуль — Брентфорд

Манчестер Юнайтед — Лидс

Сандерленд — Борнмут



Воскресенье, 23 мая



Борнмут — Челси

Брентфорд — Халл

Брайтон — Ливерпуль

Эвертон — Арсенал

Фулхэм — Ковентри

Лидс — Сандерленд

Манчестер Сити — Астон Вилла

Ньюкасл — Кристал Пэлас

Ноттингем Форест — Ипсвич

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед



Воскресенье, 30 мая



Арсенал — Брайтон

Астон Вилла — Тоттенхэм

Челси — Брентфорд

Ковентри — Ноттингем Форест

Кристал Пэлас — Лидс

Халл — Ньюкасл

Ипсвич — Эвертон

Ливерпуль — Борнмут

Манчестер Юнайтед — Фулхэм

Сандерленд — Манчестер Сити