"Эвертон" хочет купить Гела Дуэ

"Эвертон" проявляет интерес к правому защитнику французского "Страсбура" Гела Дуэ.

В этом сезоне главному тренеру "Эвертона" Дэвиду Мойесу часто приходилось использовать на краю обороны центрального защитника Джейка О'Брайена, вдобавок Шеймус Коулмен сейчас покидает клуб.



Поэтому "Эвертон" активно ищет конкурента для Натана Паттерсона, и The Times утверждает, что на радаре у "ирисок" находится 23-летний Гела Дуэ, который является старшим братом звезды ПСЖ Дезире Дуэ.



Как и О'Брайен, Дуэ способен сыграть в центре и справа в обороне, а также в опорной зоне. В двух последних сезонах Гела был основным игроком "Страсбура".



В отличие от француза Дезире, на международном уроне Гела представляет сборную Кот-д'Ивуара, с которой сейчас выступает на Чемпионате Мира.