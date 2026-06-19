"Ливерпуль" улучшит предложение по Диоманде

"Ливерпуль" собирается улучшить свое предложение о покупке вингера немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде.

Накануне "Ливерпуль" объявил о приобретении вингера "Осасуны" Виктора Муньоса за 34.5 млн. фунтов, а также стало известно, что "красные" предложили 86 млн. фунтов за Диоманде.



По информации The Telegraph, предложение "Ливерпуля" по Диоманде составило 78.1 млн. фунтов плюс 8 млн. фунтов в виде бонусов, на что "РБ Лейпциг" без промедления ответил отказом.



"РБ Лейпциг" продолжает настаивать, что Диоманде не продается, но одновременно понимает, что "Ливерпуль" и ПСЖ, еще один заинтересованный в Яне клуб, обладают ресурсами, чтобы сделать предложение, перед которым невозможно будет устоять.



Кроме того, "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" связывают хорошие отношения, а боссы мерсисайдского клуба стремятся продемонстрировать свою поддержку новому главному тренеру Андони Ираоле.



Поэтому сага с Диоманде далека от завершения, а с согласованием условий личного контракта 19-летнего ивуарийца никаких проблем возникнуть не должно.