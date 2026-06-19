Новая форма "Тоттенхэма" на сезон 2026/27 (ФОТО)
"Тоттенхэм" представил новые комплекты домашней и выездной формы на сезон 2026/27 от Nike.
Представляя свою новую форму, "Тоттенхэм" сообщает, что ее дизайн отражает связь клуба с одноименным районом Лондона, имеющим почтовый индекс N17.
И если домашний комплект выполнен в классическом для "шпор" стиле, повторяя дизайн середины 1980-х, то выездной отличается "ярким и современным видом, вдохновленным культурным разнообразием Тоттенхэма и городским уличным стилем".
Для представления новой формы "Тоттенхэм" задействовал целый ряд игроков первой команды, но не своего капитана Кристиана Ромеро, подчеркивает Football.London.
19.06.2026 12:00
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Последние комментарии:
Ничего лишнего, отлично получились
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В целом неплохо. Напоминает ту форму из 2000-х когда за них Лели Кинг еще играл. Но фиолетовый логотип спонсора на рукаве все портит
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у этих все стабильно
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Сделали бы обычный закругленный ворот, нафиг эти углы.
Выездная норм, если бы ее зачем-то линией не разделили, как будто две части сшиты.
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цветная интересная получилась у найка. адидас какую-нибудь хуйню сделал бы. белая обычная, как и в других сезонах.
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Выездная была бы вполне приколдесная, если бы не горизонтальная линия на груди.
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