Новая форма "Тоттенхэма" на сезон 2026/27 (ФОТО)

"Тоттенхэм" представил новые комплекты домашней и выездной формы на сезон 2026/27 от Nike.

Представляя свою новую форму, "Тоттенхэм" сообщает, что ее дизайн отражает связь клуба с одноименным районом Лондона, имеющим почтовый индекс N17.



И если домашний комплект выполнен в классическом для "шпор" стиле, повторяя дизайн середины 1980-х, то выездной отличается "ярким и современным видом, вдохновленным культурным разнообразием Тоттенхэма и городским уличным стилем".



Для представления новой формы "Тоттенхэм" задействовал целый ряд игроков первой команды, но не своего капитана Кристиана Ромеро, подчеркивает Football.London.



























