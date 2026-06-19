Новая форма "Тоттенхэма" на сезон 2026/27 (ФОТО)

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27 "Тоттенхэм" представил новые комплекты домашней и выездной формы на сезон 2026/27 от Nike.

Представляя свою новую форму, "Тоттенхэм" сообщает, что ее дизайн отражает связь клуба с одноименным районом Лондона, имеющим почтовый индекс N17.

И если домашний комплект выполнен в классическом для "шпор" стиле, повторяя дизайн середины 1980-х, то выездной отличается "ярким и современным видом, вдохновленным культурным разнообразием Тоттенхэма и городским уличным стилем".

Для представления новой формы "Тоттенхэм" задействовал целый ряд игроков первой команды, но не своего капитана Кристиана Ромеро, подчеркивает Football.London.

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2026/27





Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2026 12:00

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 19.06.2026 13:10 # anabanana94
    Ничего лишнего, отлично получились

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  2. high-malvern 19.06.2026 13:01 # high-malvern
    В целом неплохо. Напоминает ту форму из 2000-х когда за них Лели Кинг еще играл. Но фиолетовый логотип спонсора на рукаве все портит

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  3. bangladesh 19.06.2026 12:48 # bangladesh
    у этих все стабильно

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  4. alexomck 19.06.2026 12:34 # alexomck
    Сделали бы обычный закругленный ворот, нафиг эти углы.

    Выездная норм, если бы ее зачем-то линией не разделили, как будто две части сшиты.

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  5. standard 19.06.2026 12:29 # standard
    цветная интересная получилась у найка. адидас какую-нибудь хуйню сделал бы. белая обычная, как и в других сезонах.

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  6. kybi4eskoee6lo 19.06.2026 12:25 # kybi4eskoee6lo
    Выездная была бы вполне приколдесная, если бы не горизонтальная линия на груди.

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