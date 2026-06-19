Аморим хочет воссоединиться с Угарте в "Милане"

Главный тренер итальянского "Милана" Рубен Аморим помышляет о воссоединении с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Мануэлем Угарте в своем новом клубе.

Летом 2024 "Юнайтед" приобрел Угарте у ПСЖ за 50.5 млн. фунтов, включая бонусы, однако за два последних сезона Мануэль отметился лишь 30 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Особенно плохи дела Угарте были во второй половине этого сезона, когда "Юнайтед" уволил Аморима, а сменивший его Майкл Кэррик восстановил в стартовом составе Кобби Майну.



По информации Daily Mirror, Кэррик уже сказал Угарте, что тот не входит в его планы на новый сезон. Мануэль ищет себе пристанище, и 25-летнему уругвайцу может оказаться очень кстати назначение Аморима в "Милане".



Сообщается, что "Юнайтед" готов отпустить Угарте за 30 млн. фунтов, однако "Милан" надеется сбить цену и уже запланировал переговоры с коллегами из Манчестера.