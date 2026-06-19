"Арсенал" готовит свое предложение по грузинскому таланту

"Арсенал" готовится выдвинуть свое предложение о покупке атакующего полузащитника грузинского "Колхети-1913" Андрия Бартишвили.

17-летний Бартишвили считается одним из ярчайших талантов у себя на родине, вызывая интерес у целого ряда европейских клубов, включая "Ювентус".



Бартишвили уже вызывается в молодежную сборную Грузии U-21, а последний сезон провел за "Иберию 1999", которая завершила грузинское первенство в одном очке от первого места.



По информации BBC, "Арсенал" уже ведет переговоры по Бартишвили и вскоре должен выдвинуть свое предложение.