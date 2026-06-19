"Ливерпуль" определил три альтернативы Диоманде

"Ливерпуль" определил три альтернативы вингеру немецкого "РБ Лейпциг" Яну Диоманде.

Уже оформив вингера "Осасуны" Виктора Муньоса, "Ливерпуль" хочет приобрести второго атакующего игрока этим летом и своей приоритетной целью рассматривает как раз Диоманде.



"Ливерпуль" предлагает за Диоманде уже 87 миллионов фунтов, однако "РБ Лейпциг" предпочитает сохранить Яна еще минимум на один сезон и даже готов наградить свою восходящую звезду новым контрактом.



Кроме того, на Диоманде также претендует ПСЖ, поэтому у "Ливерпуля" нет уверенности насчет сделки по 19-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара.



"Ливерпуль" вынужден держать в уме запасные варианты, в качестве которых журналист Бен Джейкобс называет Янкубу Минте из "Брайтона", Саида Эль-Мала из "Кельна" и Матиаса Фернандес-Пардо из "Лилля".



Примечательно, что ранее в июне Эль-Мала отказался от перехода в "Брайтон", хотя "Кельн" уже был готов принять предложение "чаек" в 43 млн. фунтов.