Тухель повременит с выходом Сака в старте

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что повременит со включением вингера "Арсенала" Букайо Сака в стартовый состав до заключительного матча группового этапа Чемпионата Мира против Панамы.

В победном для англичан матче против Хорватии в среду вечером (4:2) Сака появился на замену только на 72-й минуте.



Сака все еще беспокоит ахилл, поэтому против Ганы в следующий вторник Тухель тоже собирается поберечь своего ключевого игрока.



"Букайо готов, и его готовность будет только увеличиваться. Когда мы подойдем к заключительному матчу в группе, тогда и будет подходящий момент. Он сильно провел тренировку вчера, проявляя себя на клочках пространства. Вопрос лишь в том, насколько это открытая и встречная игра", — цитирует Тухеля Sky Sports.