"Тоттенхэм" заинтересовался Матеушем Фернандешем

"Тоттенхэм" проявил интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Матеушу Фернандешу.

Лишь несколько дней назад стало известно, что "Тоттенхэм" вступил в переговоры с представителями полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали.



Сохраняя интерес к Тонали, параллельно "Тоттенхэм" решил изучить возможность приобретения 21-летнего Фернандеша, главным претендентом на которого считается "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает The Athletic, "Вест Хэм" оценивает Фернандеша в 80 миллионов фунтов, что все равно может оказаться меньше, нежели "Ньюкасл" попросит на Тонали, вдобавок на Сандро также претендует "Манчестер Сити".



В этом сезоне, своем дебютном за "Вест Хэм" после перехода из "Саутгемптона" за 38 млн. фунтов плюс бонусы, Фернандеш забил пять голов и отдал пять результативных передач в 42 матчах во всех соревнованиях, но этого оказалось недостаточно, чтобы "молотобойцы" избежали вылета из Премьер-Лиги.