Светская хроника за пятницу

"Челси" обратился насчет Илимана Ндиайе. "Ливерпуль" сражается с "Барселоной" за Микки Ван де Вена. Рафаэль Ван дер Ваарт оскорбил японцев. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Реал" ищет центрального защитника и полузащитника, одной из своих целей рассматривая Энцо Фернандеса из "Челси". (ESPN)



"Барселона" и "Челси" сражаются за крайнего защитника "Ювентуса" Андреа Камбьязо. (La Gazzetta dello Sport)



"Челси" сделал запрос насчет нападающего "Эвертона" Илимана Ндиайе. (Simon Phillips)



"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к 17-летнему полузащитнику "Андерлехта" Натану Де Кату. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" вскоре улучшит свое предложение по Яну Диоманде, не сумев приобрести вингера "РБ Лейпциг" за 87 миллионов фунтов. (Sky Sport Germany)



"Барселона" и "Ливерпуль" ведут борьбу за защитника "Тоттенхэма" Микки Ван де Вена. (De Telegraaf)



"Ливерпуль" обозначил интерес к полузащитнику "Ювентуса" Кефрену Тюраму. (Corriere dello Sport)



Заполучив Виктора Муньоса, "Ливерпуль" также собирает подписать центрального защитника, правого защитника и центрального полузащитника. (Football Insider)



Полузащитник "Брайтона" Ясин Аяри вызывает интерес у "Ливерпуля" и "Челси". (TEAMtalk)



Защитник "Венеции" Михаэль Свобода близок к договоренности с "Брайтоном". (Sky Sport Germany)



"РБ Лейпциг" обратился к "Эвертону" насчет нападающего Тьерно Барри. (The Times)



"Эвертон" пока не получал предложений от "РБ Лейпциг" или какого-либо другого клуба по Барри. Когда это произойдет, "ириски" решат, как им быть. (Liverpool Echo)



"Ипсвич" начал переговоры о покупке нападающего "Леванте" Этты Эйонга, оцениваемого в 25-30 млн. фунтов. (Ben Jacobs)



Нападающий Ник Вольтемаде может покинуть "Ньюкасл" этим летом. "Сороки" разочарованы игрой немца. (TEAMtalk)



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Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт был вынужден извиниться после того, как сказал, что все игроки сборной Японии "выглядят одинаково". (BBC)



Сборная Англии одержала победу 5:1 над "Спортинг Канзас-Сити" из МЛС в товарищеском матче за закрытыми дверьми. Айвен Тоуни сделал хет-трик, еще по разу отличились Морган Роджерс и Олли Уоткинс. (Sky Sports)



Американская полиция выслеживает вооруженного убийцу вблизи тренировочной базы сборной Англии в Канзасе. (Daily Mirror)



С сезона 2026/27 "Арсенал" сменит поставщика еды и напитков на свой "Эмирейтс". Это произойдет впервые с открытия стадиона в 2006 году. (Football.London)