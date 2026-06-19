Предложение "Арсенала" по Монга отклонено

"Лестер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по вингеру Джереми Монга, однако "канониры" не собираются отступать.

Ранее днем стало известно, что "Арсенал" оформил свой интерес к Монга в официальное предложение, выразив готовность заплатить около 10-15 миллионов фунтов за 16-летнего англичанина.



The Telegraph называет Монга одной из ведущих целей "Арсенала" на это лето и ожидает, что "канониры" предпримут вторую попытку.



Авторитетное издание также утверждает, что "Арсенал" является приоритетным направлением для самого Монга, несмотря на интерес ряда других клубов.



Скорее всего, со временем "Арсенал" договорится о компенсации, которая отражает талант и потенциал Монга. Вылет в Лигу Один не оставляет "Лестеру" реальных шансов сохранить одного из перспективнейших игроков в стране.