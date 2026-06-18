"Ливерпуль" уведомил "РБ Лейпциг", что готов заплатить 87 млн. фунтов за Диоманде
"Ливерпуль" уведомил немецкий "РБ Лейпциг" о своей готовности выложить около 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) за вингера Яна Диоманде.
По информации The Athletic, "Ливерпуль" уже некоторое время договаривается с "РБ Лейпциг", и озвученная сумма в 87 млн. фунтов — это шаг вперед относительно того, что "красные" предлагали ранее.
Также на Диоманде по-прежнему претендует ПСЖ, однако победители Лиги Чемпионов пока не выдвигали свое предложение и заняли выжидательную позицию, желая сперва узнать предпочтения самого Яна.
Связанный с ПСЖ источник утверждает, что в данный момент Диоманде ближе к договоренности с "Ливерпулем" насчет условий личного контракта, поэтому "красные" могут считаться фаворитом в борьбе за 19-летнего ивуарийца.
18.06.2026 23:00
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