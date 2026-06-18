"Тоттенхэм" приобрел Ван Хекке за 52 млн. фунтов
"Тоттенхэм" объявил о приобретении центрального защитника "Брайтона" Ян Пола Ван Хекке за 52 миллиона фунтов.
26-летний Ван Хекке сыграл 131 матч за "Брайтон" после своего перехода из "НАК Бреды" за 1.8 млн. фунтов в 2020 году.
Ван Хекке пришлось совершить командировки в "Хееренвеен" и "Блэкберн", прежде чем при Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера голландский защитник утвердился основным игроком "Брайтона" и стал вызываться в свою сборную.
Как раз персонал Де Дзерби, который с недавних пор возглавляет "Тоттенхэм", и стала ключом к этому трансферу, потому что Ван Хекке интересовались и некоторые другие гранды Премьер-Лиги.
Несмотря на то, что Ван Хекке был незаменимым игроком "Брайтона" в этом сезоне, "чайки" были вынуждены отпустить Ян Пола.
Дело в том, что Ван Хекке наотрез отказался от продления своего истекавшего через два года контракта, а "Брайтон" не только заставил "Тоттенхэм" заплатить хорошую цену, но и теперь имеет право на 20-процентную долю от последующей перепродажи игрока "шпорами".
Ван Хекке стал уже третьим новичком "Тоттенхэма" этим летом после защитников Энди Робертсона и Маркоса Сенеси. "Стать игроком "Тоттенхэма" — это огромная честь, и когда ты переходишь в столь большой клуб, это как исполнение мечты".
"У меня есть действительно сильная связь с главным тренером, и я предвкушаю возобновление нашей совместной работы. Микки (Ван де Вен) тоже рассказал мне отличные вещи насчет клуба, поэтому мне не терпится начать".
"Я бывал на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в качестве игрока команды соперника, и теперь я предвкушаю, как выйду туда перед нашими фанатами в футболке "Тоттенхэма". Это будет особенный момент", — сообщил Ван Хекке.
18.06.2026 22:00
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