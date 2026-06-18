"Тоттенхэм" приобрел Ван Хекке за 52 млн. фунтов

Ян Пол Ван Хекке "Тоттенхэм" объявил о приобретении центрального защитника "Брайтона" Ян Пола Ван Хекке за 52 миллиона фунтов.

26-летний Ван Хекке сыграл 131 матч за "Брайтон" после своего перехода из "НАК Бреды" за 1.8 млн. фунтов в 2020 году.

Ван Хекке пришлось совершить командировки в "Хееренвеен" и "Блэкберн", прежде чем при Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера голландский защитник утвердился основным игроком "Брайтона" и стал вызываться в свою сборную.

Как раз персонал Де Дзерби, который с недавних пор возглавляет "Тоттенхэм", и стала ключом к этому трансферу, потому что Ван Хекке интересовались и некоторые другие гранды Премьер-Лиги.

Несмотря на то, что Ван Хекке был незаменимым игроком "Брайтона" в этом сезоне, "чайки" были вынуждены отпустить Ян Пола.

Дело в том, что Ван Хекке наотрез отказался от продления своего истекавшего через два года контракта, а "Брайтон" не только заставил "Тоттенхэм" заплатить хорошую цену, но и теперь имеет право на 20-процентную долю от последующей перепродажи игрока "шпорами".

Ван Хекке стал уже третьим новичком "Тоттенхэма" этим летом после защитников Энди Робертсона и Маркоса Сенеси. "Стать игроком "Тоттенхэма" — это огромная честь, и когда ты переходишь в столь большой клуб, это как исполнение мечты".

"У меня есть действительно сильная связь с главным тренером, и я предвкушаю возобновление нашей совместной работы. Микки (Ван де Вен) тоже рассказал мне отличные вещи насчет клуба, поэтому мне не терпится начать".

"Я бывал на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в качестве игрока команды соперника, и теперь я предвкушаю, как выйду туда перед нашими фанатами в футболке "Тоттенхэма". Это будет особенный момент", — сообщил Ван Хекке.





Метки Брайтон, Ван Хекке, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2026 22:00

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  1. kukuruzko 18.06.2026 23:00 # kukuruzko
    Вагифчик рад?

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  2. stepfather 18.06.2026 22:53 # stepfather
    Короче пидоры злые и хотят ответить, будут сейчас по школам и домам шамалять)
    Несколько самолетов Ту-22М3, вероятно, совершают перелет на аэродром "Энгельс" с целью оснащения крылатыми ракетами Х-22

    В течение следующих нескольких дней будет существовать угроза боевого применения этих самолетов.

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  3. hacdildo 18.06.2026 22:43 # hacdildo
    Отсосать за чебурек не стыдно.

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  4. stepfather 18.06.2026 22:27 # stepfather
    Это план эсвэоу?

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  5. imf-tau 18.06.2026 22:19 # imf-tau
    У кого есть новая версия плана СыВыО на 4й год? У меня в плане не было разъеба мацквы и топливного кризиса.

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  6. romano 18.06.2026 22:18 # romano
    Everyone—absolutely everyone—doesn't give a damn about Liverpool

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  7. dembo 18.06.2026 22:17 # dembo
    Развод на бабки.
    Могли за ети деньги у челси взять дисаси тосина и бадика оптом

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  8. fc-corner 18.06.2026 22:17 # fc-corner
    Сравните с трансферами заглотпуля

    Диогу Жота
    Трент
    Келлехер
    Кванса
    Нуньез
    Диаз
    Робертсон
    Салах
    Конате

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  9. stepfather 18.06.2026 22:15 # stepfather
    По плану!!!

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