"Ливерпуль" подтвердил покупку Виктора Муньоса

Виктор Муньос "Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера испанской "Осасуны" Виктора Муньоса.

Еще несколько дней назад казалось, что Муньос находится на пороге перехода в "Ньюкасл", который, по слухам, договорился и с "Осасуной", и с самим Виктором.

Однако в последний момент вмешался "Ливерпуль", сходу согласившись выплатить отступные в 40 миллионов евро (34.7 млн. фунтов) по контракту 22-летнего Муньоса с "Осасуной".

В данный момент Муньос находится в расположении сборной Испании на Чемпионате Мира, что не помешало Виктору пройти медобследование и заключить с "Ливерпулем" шестилетний контракт.

Как утверждает Sky Sports, "Ливерпуль" имел давний интерес к Муньосу, а назначение Андони Ираолы главным тренером только придало "красным" импульс к подписанию Виктора.

Муньос успел позаниматься в академиях "Барселоны" и "Реала", причем последний получит половину от вырученной "Осасуной" суммы.

В этом сезоне Муньос сыграл 34 матча Ла Лиги за "Осасуну", забив шесть голов и отдав две результативные передачи.





Метки Ливерпуль, Муньос, Осасуна, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2026 21:45

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  1. fc-corner 18.06.2026 22:10 # fc-corner
    Трент
    Келлехер
    Кванса
    Нуньез
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    Робертсон
    Салах
    Конате
    Диего жопа

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  2. dexter 18.06.2026 21:52 # dexter
    Змагарскеие е6альники на ноль и слушаем тру хипхоп.
    https://www.youtube.com/watch?v=taCRBFkUqdM

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