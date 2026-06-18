"Ливерпуль" подтвердил покупку Виктора Муньоса

"Ливерпуль" официально подтвердил приобретение вингера испанской "Осасуны" Виктора Муньоса.

Еще несколько дней назад казалось, что Муньос находится на пороге перехода в "Ньюкасл", который, по слухам, договорился и с "Осасуной", и с самим Виктором.



Однако в последний момент вмешался "Ливерпуль", сходу согласившись выплатить отступные в 40 миллионов евро (34.7 млн. фунтов) по контракту 22-летнего Муньоса с "Осасуной".



В данный момент Муньос находится в расположении сборной Испании на Чемпионате Мира, что не помешало Виктору пройти медобследование и заключить с "Ливерпулем" шестилетний контракт.



Как утверждает Sky Sports, "Ливерпуль" имел давний интерес к Муньосу, а назначение Андони Ираолы главным тренером только придало "красным" импульс к подписанию Виктора.



Муньос успел позаниматься в академиях "Барселоны" и "Реала", причем последний получит половину от вырученной "Осасуной" суммы.



В этом сезоне Муньос сыграл 34 матча Ла Лиги за "Осасуну", забив шесть голов и отдав две результативные передачи.