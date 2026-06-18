ФИФА удовлетворила претензию Тухеля насчет фотографов
ФИФА удовлетворила претензию, высказанную главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем насчет фотографов на Чемпионате Мира.
Накануне англичане стартовали на ЧМ-2026 с победы 4:2 над Хорватией, а после матча в Далласе Тухель пожаловался на фотографов, которые встали стеной между ним и игроками во время исполнения гимна.
"Должен сказать вам кое-что. Я умоляю ФИФА изменить положение фотографов при национальном гимне, потому что я не мог видеть свою команду".
"То был очень особенный момент, а я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог видеть ни единого игрока. Это слегка омрачило мой опыт", — жаловался Тухель.
Как сообщает BBC, реакция ФИФА последовала молниеносно, и это коснется всех оставшихся матчей на турнире. Отныне фотографы будут сгруппированы ближе к центральной линии поля, не закрывая вид с тренерских скамеек.
18.06.2026 21:00
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