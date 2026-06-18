"Ливерпуль" продолжает работу над трансфером Диоманде

"Ливерпуль" продолжает активно работать над приобретением вингера немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде, несмотря на близость сделки по Виктору Муньосу из испанской "Осасуны".

Накануне вечером стало известно, что "Ливерпуль" согласился выплатить отступные в 34.6 млн. фунтов по контракту 22-летнего Муньоса с "Осасуной".



Находясь в расположении сборной Испании на Чемпионате Мира, Муньос прямо в Соединенных Штатах пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с "Ливерпулем" до 2032 года.



Как сообщает The Telegraph, приобретение Муньоса никак не повлияет на намерения "Ливерпуля" насчет Диоманде, который по-прежнему рассматривается целью номер один на замену Мохамеду Салаху.



"Ливерпуль" продолжает активно работать над трансфером Диоманде, однако "красным" нужно не только договориться с "РБ Лейпциг", но и опередить ПСЖ, который также претендует на 19-летнего ивуарийца.



В качестве альтернативы Диоманде "Ливерпуль" рассматривает Брадли Барколя из ПСЖ.



"Ливерпулю" нужен еще один атакующий игрок, помимо Муньоса, учитывая уход Салаха, тяжелую травму Уго Экитике и неясные перспективы Федерико Кьезы.