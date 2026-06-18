Англия проводит товарищеский матч против "Спортинг Канзас-Сити"

В четверг сборная Англии проведет товарищеский матч против команды МЛС "Спортинг Канзас-Сити".

Накануне англичане стартовали на Чемпионате Мира, одержав победу 4:2 над Хорватией. Сразу после матча подопечные Томаса Тухеля улетели из Даллас назад в Канзас-Сити, где располагается их база.



А уже сегодня англичан — вернее, их 13 игроков, которые не были задействованы против Хорватии вроде Дина Хендерсона, Дэна Берна, Кобби Майну и Айвена Тоуни — ждет товарищеский матч против "Спортинг Канзас-Сити".



Тухель считает, что эта дополнительная нагрузка позволит его игрокам оставаться в тонусе на случай, если они понадобятся в матчах ЧМ-2026, сообщает The Athletic.



Остальных игроков ждет восстановление, после чего англичане начнут подготовку к матчу против сборной Ганы в Бостоне в следующий вторник.