"Арсенал" сделал предложение по вундеркинду "Лестера"

"Арсенал" выдвинул официальное предложение о покупке 16-летнего вингера "Лестера" Джереми Монга.

По информации Football.London, предложение "Арсенала" составило около 10-15 миллионов фунтов, и прямо сейчас "канониры" обсуждают с "Лестером" детали сделки.



Предполагается, что Монга заинтересован в переходе в "Арсенал", однако очевидно, что Джереми еще не готов для первой команды чемпионов Премьер-Лиги.



В связи с этим "Арсенал" рассматривает возможность после оформления трансфера оставить Монга еще на сезон в "Лестере", который с недавних пор обитает в Лиге Один.



Монга вошел в историю, когда в возрасте 15 лет и 28 дней дебютировал в Премьер-Лиге против "Ньюкасла" в апреле 2025. В прошлой кампании Джереми сыграл 30 матчей за "Лестер" во всех соревнованиях, а в августе против "Престона" стал самым молодым автором гола в истории Чемпионшипа.