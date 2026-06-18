"Арсенал" готовит предложение по Барколя

"Арсенал" готовит предложение о покупке нападающего французского ПСЖ Брадли Барколя.

Укрепление атаки является приоритетной задачей для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на это лето, и Барколя — в отличие от Хулиана Альвареса из "Атлетико" — выглядит реалистичной целью для "канониров".



В этом сезоне Барколя не был твердым игроком основы ПСЖ, оставшись вне стартового состава на финал Лиги Чемпионов против "Арсенала", поэтому 23-летний игрок сборной Франции открыт к смене клуба.



Как сообщает The Independent, парижане не хотят терять Барколя, но в то же время сами ищут усиление атаки, проявляя интерес к упомянутому Альваресу и Моргану Роджерсу из "Астон Виллы", а потому могут быть открыты к предложениям по Брадли.



В данный момент "Арсенал" уже готовится выдвинуть свое предложение по Барколя, но в борьбу за Брадли все еще может вступить "Ливерпуль".