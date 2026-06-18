Конате завершил переход в "Реал"

Ибраима Конате Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате завершил свой переход в испанский "Реал" в качестве свободного агента.

"Ливерпуль" около полутора лет вел переговоры о продлении истекающего в конце июня контракта Конате, однако спустя считанные дни после завершения сезона Премьер-Лиги было объявлено, что новой сделки не будет.

За четыре года в "Ливерпуле" Конате провел 183 матча, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии.

Теперь 27-летний игрок сборной Франции продолжит карьеру в "Реале", где он получил контракт до 2030 года.

Добавим, приглашение Конате из "РБ Лейпциг" летом 2021 стоило "Ливерпулю" 35 миллионов фунтов.





Метки Конате, Ливерпуль, Реал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2026 16:00

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  1. fc-corner 18.06.2026 16:37 # fc-corner
    Трент
    Келлехер
    Кванса
    Нуньез
    Диаз
    Робертсон
    Салах
    Конате

    (ответить)

  2. skydreams 18.06.2026 16:12 # skydreams
    БИЗНЕСПУЛЬ!

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