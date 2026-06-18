Конате завершил переход в "Реал"
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате завершил свой переход в испанский "Реал" в качестве свободного агента.
"Ливерпуль" около полутора лет вел переговоры о продлении истекающего в конце июня контракта Конате, однако спустя считанные дни после завершения сезона Премьер-Лиги было объявлено, что новой сделки не будет.
За четыре года в "Ливерпуле" Конате провел 183 матча, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии.
Теперь 27-летний игрок сборной Франции продолжит карьеру в "Реале", где он получил контракт до 2030 года.
Добавим, приглашение Конате из "РБ Лейпциг" летом 2021 стоило "Ливерпулю" 35 миллионов фунтов.
18.06.2026 16:00
Просмотров: 366
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Трент
Келлехер
Кванса
Нуньез
Диаз
Робертсон
Салах
Конате
(ответить)
БИЗНЕСПУЛЬ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий