Конате завершил переход в "Реал"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате завершил свой переход в испанский "Реал" в качестве свободного агента.

"Ливерпуль" около полутора лет вел переговоры о продлении истекающего в конце июня контракта Конате, однако спустя считанные дни после завершения сезона Премьер-Лиги было объявлено, что новой сделки не будет.



За четыре года в "Ливерпуле" Конате провел 183 матча, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии.



Теперь 27-летний игрок сборной Франции продолжит карьеру в "Реале", где он получил контракт до 2030 года.



Добавим, приглашение Конате из "РБ Лейпциг" летом 2021 стоило "Ливерпулю" 35 миллионов фунтов.