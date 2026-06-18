Тухель: "Надеюсь, Рэшфорд останется голодным"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель надеется, что его нападающий Маркус Рэшфорд "останется голодным" после своего гола против Хорватии.

Именно Рэшфорд, появившись на замену, установил окончательный счет в победном для англичан матче ЧМ-2026 против Хорватии накануне (4:2).



В 15 предыдущих матчах за сборную Англии Рэшфорд мог похвастать лишь одним голом, поэтому Тухель очень рад, что Маркус смог испытать "облегчение".



"Харри (Кейн) в превосходной форме. Джуд (Беллингем) в превосходной форме. Маркус старается, старается и старается, тренируясь на высочайшем уровне".



"Я очень рад за него, что он испытал это облегчение, и я надеюсь, он останется голодным на следующий матч и так далее, потому что он выглядел абсолютно впечатляющим образом в последние 17 дней и по-настоящему заслужил свой гол".



"Мы разговаривали вчера, когда я сказал ему, что был очень впечатлен им во время нашего сбора и тем, как он старается на поле".



"Он полностью погружен в каждую встречу, он быстро транслирует полученную во время встречи информацию на поле в плане тактики и уважительным образом подстегивает Энтони Гордона".



"В данный момент его дела идут очень хорошо. Я был так рад, что он прервал этот долгий период, когда ему не удавалось быть решающей фигурой для нас в игре. Надеюсь, он сможет развить это", — цитирует Тухеля Sky Sports.