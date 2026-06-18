Тухель: "Надеюсь, Рэшфорд останется голодным"

Маркус Рэшфорд Главный тренер сборной Англии Томас Тухель надеется, что его нападающий Маркус Рэшфорд "останется голодным" после своего гола против Хорватии.

Именно Рэшфорд, появившись на замену, установил окончательный счет в победном для англичан матче ЧМ-2026 против Хорватии накануне (4:2).

В 15 предыдущих матчах за сборную Англии Рэшфорд мог похвастать лишь одним голом, поэтому Тухель очень рад, что Маркус смог испытать "облегчение".

"Харри (Кейн) в превосходной форме. Джуд (Беллингем) в превосходной форме. Маркус старается, старается и старается, тренируясь на высочайшем уровне".

"Я очень рад за него, что он испытал это облегчение, и я надеюсь, он останется голодным на следующий матч и так далее, потому что он выглядел абсолютно впечатляющим образом в последние 17 дней и по-настоящему заслужил свой гол".

"Мы разговаривали вчера, когда я сказал ему, что был очень впечатлен им во время нашего сбора и тем, как он старается на поле".

"Он полностью погружен в каждую встречу, он быстро транслирует полученную во время встречи информацию на поле в плане тактики и уважительным образом подстегивает Энтони Гордона".

"В данный момент его дела идут очень хорошо. Я был так рад, что он прервал этот долгий период, когда ему не удавалось быть решающей фигурой для нас в игре. Надеюсь, он сможет развить это", — цитирует Тухеля Sky Sports.





Метки Рэшфорд, сборная Англии, сборная Хорватии, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2026 15:00

Количество просмотров Просмотров: 133


Поиск: