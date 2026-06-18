"Тоттенхэм" установил контакт насчет Саммервилла

"Тоттенхэм" установил контакт с "Вест Хэмом" насчет приобретения вингера Крисенсио Саммервилла.

На днях издание The Athletic сообщило, что запрос насчет Саммервилла, одного из лучших игроков "Вест Хэма" во второй половине этого сезона, сделал "Манчестер Юнайтед".



Однако TEAMtalk стало известно от своих источников, что Саммервилла также хочет "Тоттенхэм", который проявляется огромную активность на трансферном рынке этим летом.



Обратившись насчет Саммервилла, "Тоттенхэм" узнал, что "Вест Хэм" оценивает 24-летнего голландца в 50 миллионов фунтов.



Добавим, Саммервилл забил пять голов и отдал две результативные передачи в 31 матче этого сезона Премьер-Лиги.