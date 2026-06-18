Тухель: "На Беллингема можно положиться"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель похвалил полузащитника испанского "Реала" Джуда Беллингема после победы 4:2 над Хорватией.

На первый матч англичан на ЧМ-2026 Тухель предпочел на позицию 10-го номера именно Беллингема, а не Моргана Роджерса.



Беллингем сполна оправдал это доверие, записав на свое имя победный гол в матче. И после финального свистка Тухель объяснил свой выбор.



"Вы можете положиться на Джуда в такого рода моменты. Он любит играть эти матчи под давлением, это заставляет его проявлять свои лучшие качества".



"Было легко решиться на то, чтобы выпустить его и довериться ему, потому что в последние 17 дней он проникся идеей командного духа, идеей братства и идеей того, каким образом мы хотим играть в футбол, а это немного отличается от его позиции в "Реале".



"Тяжелым решением было сказать Моргану Роджерсу, что он не выйдет в стартовом составе, потому что он на 100 процентов заслуживает быть в старте, и он играл так хорошо при мне".



"Джуд был очень надежен, и он постарался изо всех сил, чтобы быть лучшим командным игроком для нас".



"Мы все делаем как команда. Команда и каждый игрок готовы действовать как команда. Если мы хотим пройти весь путь, нам нужно действовать сообща, как группа, и сегодня бы очень хороший первый шаг", — цитирует Тухеля Sky Sports.