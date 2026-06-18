Светская хроника за четверг

Садио Мане может вернуться в Премьер-Лиге. Энцо Фернандес сталь целью номер один "Реала". "Арсенал" не теряет надежд заполучить Хулиана Альвареса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

34-летний нападающий "Аль-Насра" Садио Мане не исключает свое возвращение в Премьер-Лигу. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" исключает продажу Доминика Собослаи этим летом, несмотря на серьезный интерес к полузащитнику "Кристал Пэлас" Адаму Уортону. (TEAMtalk)



Главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо сделал полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса своей целью номер один. (Marca)



"Челси" может обменять своего нападающего Николаса Джексона на крайнего защитника "Ювентуса" Андреа Камбьязо. (La Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" все еще надеется заполучить Хулиана Альвареса из "Атлетико", но включать в сделку по аргентинцу своего нападающего Виктора Дьекереша, вопреки слухам в испанской прессе, не собирается. (TEAMtalk)



Нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс уведомил свой клуб о желании уйти. (Football Insider)



Вингер "Арсенала" Леандро Троссард открыт к смене клуба этим летом и вызывает интерес со стороны "Виллы". (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" исключает повторную аренду нападающего Маркуса Рэшфорда "Барселоной". (ESPN)



"Аль-Хиляль" хочет купить у "Барселоны" Рафинью, что может открыть дверь к возвращению Рэшфорда на "Ноу Камп". (Globo)



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали предпочитает "Тоттенхэм", нежели "Манчестер Сити". (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" начал переговоры о покупке вингера "Кельна" Саида Эль-Мала, который также интересен "Ньюкаслу" и "Ноттингем Форест". (TEAMtalk)



Другое



Джованни Ван Бронкхорст, трудившийся ассистентом Арне Слота в "Ливерпуле", был назначен главным тренером "Фейеноорда" вместо уволенного Робина Ван Перси. (Sky Sports)



Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи был арестован по подозрению в организации договорного матча за две недели до Чемпионата Мира. (The Telegraph)



Защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс стал первым в истории мусульманином, сыгравшим за сборную Англии на Чемпионате Мира. (X)



Мексиканские военные сбили дрон рядом с тренировочной базой сборной Южной Кореи на ЧМ-2026. (The Guardian)



Более 20,000 фанатов сборной Шотландии опустошили почти все запасы пива в Бостоне. (Daily Express)