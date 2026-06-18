"Реал" готовится начать переговоры по Энцо Фернандесу

Испанский "Реал" готовится начать переговоры с "Челси" о покупке полузащитника Энцо Фернандеса.

Потерпев неудачу в своих попытках заполучить Хулиана Альвареса и Майкла Олисе, президент "Реала" Флорентино Перес готов сделать Фернандеса той самой звездой первой величины, которую он обещал при переизбрании на свой пост.



Сам Фернандес не делает секрета из своего желания перейти в "Реал", в этом сезоне отбыв внутреннюю двухматчевую дисквалификацию за открытый флирт с клубом из Мадрида.



Однако в ходе переговоров, которым вскоре будет дан старт, "Челси" потребует за 23-летнего аргентинца 120 миллионов фунтов. При этом на какие-либо уступки "синие" идти не собираются, сообщает talkSPORT.



Боссы "Челси" осведомлены, что отклоненное предложение "Реала" по Альваресу составило 150 млн. евро (130 млн. фунтов), так что у Королевского клуба есть деньги на Фернандеса.