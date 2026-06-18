Тухель: "Совершенная игра Кейна"
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что его капитан Харри Кейн показал "совершенную игру" против Хорватии на Чемпионате Мира.
Накануне вечером Кейн своим дублем помог англичанам стартовать на ЧМ-2026 с победы 4:2 над Хорватией.
Однако Тухеля восхитили не только голы Кейна. Томас вспоминает, как в концовке матча бомбардир "Баварии" пришел обороняться в свою штрафную и не позволил забить Йошко Гвардиолу.
"Если вы видели самоотдачу нашего капитана, нашего 9-го номера, в компенсированное время, когда в важнейшем моменте он своим телом заблокировал удар после розыгрыша стандарта, то это говорит все о его игре сегодня".
"Совершенная игра. Абсолютный лидер. Он выложился без остатка. Физически, душевно. Игра в полную силу. Он хочет этого, и он хочет подавать пример, поэтому мы очень рады", — цитирует Тухеля Sky Sports.
18.06.2026 10:00
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