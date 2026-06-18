"Челси" обдумывает покупку Диогу Кошты

"Челси" задумывается о приобретении голкипера португальского "Порту" Диогу Кошты.

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо определил целый ряд позиций, которые он хочет укрепить после того, как "синие" заняли только 10-е место в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации Daily Mirror, Алонсо собирается укрепить и последний рубеж, утвердив 26-летнего Кошту в качестве трансферной цели "Челси".



В данный момент "Порту" оценивает Кошту в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), однако эта сумма может увеличиться, если первый номер сборной Португалии хорошо себя проявит на Чемпионате Мира.



В этом сезоне на воротах у "Челси" успели поиграть Роберт Санчес и Филип Йоргенсен, но оба не были убедительны, вдобавок последний уже попросился на выход.



Кошта в свою очередь сыграл 53 матча за "Порту" в этом сезоне, оформив 26 "клин-шитов" и пропустив только 13 голов в 31 поединке португальского первенства.