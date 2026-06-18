"Челси" обдумывает покупку Диогу Кошты

Диогу Кошта "Челси" задумывается о приобретении голкипера португальского "Порту" Диогу Кошты.

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо определил целый ряд позиций, которые он хочет укрепить после того, как "синие" заняли только 10-е место в этом сезоне Премьер-Лиги.

По информации Daily Mirror, Алонсо собирается укрепить и последний рубеж, утвердив 26-летнего Кошту в качестве трансферной цели "Челси".

В данный момент "Порту" оценивает Кошту в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), однако эта сумма может увеличиться, если первый номер сборной Португалии хорошо себя проявит на Чемпионате Мира.

В этом сезоне на воротах у "Челси" успели поиграть Роберт Санчес и Филип Йоргенсен, но оба не были убедительны, вдобавок последний уже попросился на выход.

Кошта в свою очередь сыграл 53 матча за "Порту" в этом сезоне, оформив 26 "клин-шитов" и пропустив только 13 голов в 31 поединке португальского первенства.





Метки Кошта, Порту, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2026 09:00

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