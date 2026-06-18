Кейн: "Тухель сказал, что если мы проиграем, то проиграем по-своему"

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал, как главному тренеру Томасу Тухелю удалось взбодрить команду в перерыве матча Чемпионата Мира против Хорватии.

Накануне англичане стартовали на ЧМ-2026 с победы 4:2 над Хорватией, однако к перерыву счет был 2:2, причем подопечные Тухеля дважды позволяли сопернику отыграться, включая гол на последних секундах компенсированного времени.



Сразу после перерыва Джуд Беллингем снова вывел англичан вперед, после чего родоначальники принялись штамповать момент за моментом, и только блестящая игра голкипера хорватов Доминика Ливаковича не позволяла разнице в счете расти. Такое преображение Кейн связывает с внушением Тухеля.



"Думаю, это был матч двух половин. В первом тайме мы сыграли нормально. Мы были расстроены пропустить так, как мы пропустили. Думаю, мы выключились из игры".



"Нужно отдать должное тренеру, который произнес перед нами речь в перерыве и сказал, что если мы проиграем, то проиграем по-своему. Думаю, мы показали это "по-своему", когда вышли на второй тайм".



"Мы принялись играть в полную силу, и они (хорваты) не могли с этим совладать. Каждый заслуживает похвалы за первый матч на турнире".



"В перерыве босс сказал взвинтить темп, обыгрывать один в один и полностью перенести игру на их половину поля. Именно это и произошло".



"Вы увидели наш лучший уровень с мячом и без мяча, и мы могли забить три или четыре гола в этот 20-минутный отрезок второго тайма".



"Мы сделали то, что нужно было сделать, а в концовке приятным образом закрыли игру", — цитирует Кейна BBC.